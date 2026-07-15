Принцесса Леонор вышла в свет в клубничном жакете и белых брюках

Принцесса Леонор / © Getty Images

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Для нового появления на публике принцесса Леонор выбрала эстетику, в которой комфорт был превыше всего, отдав предпочтение прохладным тканям и струящимся фасонам, чтобы лучше переносить высокие температуры.

Принцесса Леонор / © Getty Images

Леонор надела белый топ и широкие белые брюки в сочетании с клубничным удлиненным блейзером и эспадрильями на платформе белого цвета. Также в руках она несла сумку яркого оттенка, подобранную в тон ее жакета. Волосы принцессы собрала частично заколкой сзади, надела золотые серьги в уши крупного размера и сделала легкий дневной макияж.

Принцесса Леонор / © Getty Images

Днем ранее принцесса Леонор вместе с семьей появилась на церемонии вручения премии принцессы Жироны, выбрав белый костюм в полоску и белые туфли-лодочки на каблуках.

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Испанская королевская семья / © Getty Images

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