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Принцесса Леонор вышла в свет в клубничном жакете и белых брюках
Вместе со своей сестрой, инфантой Софией, наследница испанского престола - принцесса Леонор - посетила археологический комплекс Эмпуриес в рамках мероприятий, посвященных вручению наград Фонда принцессы Жироны.
Для нового появления на публике принцесса Леонор выбрала эстетику, в которой комфорт был превыше всего, отдав предпочтение прохладным тканям и струящимся фасонам, чтобы лучше переносить высокие температуры.
Леонор надела белый топ и широкие белые брюки в сочетании с клубничным удлиненным блейзером и эспадрильями на платформе белого цвета. Также в руках она несла сумку яркого оттенка, подобранную в тон ее жакета. Волосы принцессы собрала частично заколкой сзади, надела золотые серьги в уши крупного размера и сделала легкий дневной макияж.
Днем ранее принцесса Леонор вместе с семьей появилась на церемонии вручения премии принцессы Жироны, выбрав белый костюм в полоску и белые туфли-лодочки на каблуках.