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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
30
Время на прочтение
1 мин

Принцесса Леонор вышла в свет в клубничном жакете и белых брюках

Вместе со своей сестрой, инфантой Софией, наследница испанского престола - принцесса Леонор - посетила археологический комплекс Эмпуриес в рамках мероприятий, посвященных вручению наград Фонда принцессы Жироны.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Принцесса Леонор

Принцесса Леонор / © Getty Images

Для нового появления на публике принцесса Леонор выбрала эстетику, в которой комфорт был превыше всего, отдав предпочтение прохладным тканям и струящимся фасонам, чтобы лучше переносить высокие температуры.

Принцесса Леонор / © Getty Images

Принцесса Леонор / © Getty Images

Леонор надела белый топ и широкие белые брюки в сочетании с клубничным удлиненным блейзером и эспадрильями на платформе белого цвета. Также в руках она несла сумку яркого оттенка, подобранную в тон ее жакета. Волосы принцессы собрала частично заколкой сзади, надела золотые серьги в уши крупного размера и сделала легкий дневной макияж.

Принцесса Леонор / © Getty Images

Принцесса Леонор / © Getty Images

Днем ранее принцесса Леонор вместе с семьей появилась на церемонии вручения премии принцессы Жироны, выбрав белый костюм в полоску и белые туфли-лодочки на каблуках.

Испанская королевская семья / © Getty Images

Испанская королевская семья / © Getty Images

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
30
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