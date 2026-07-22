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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
303
Время на прочтение
2 мин

Принцесса Леонор забавно подколола футболиста испанской сборной на приеме во дворце

Во время приема игроков и тренерского штаба в зале для зрителей во дворце Сарсуэла в Мадриде принцесса Астурийская и нападающий сборной испании коротко побеседовали.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Принцесса Леонор

Принцесса Леонор / © Getty Images

Спустя шестнадцать лет после того, как принцессы Леонор и инфанта София стали неожиданными звездами приема в честь чемпионов мира по футболу 2010 года, они снова затмили всех в дворце Сарсуэла во время чествования испанской национальной команды, победившей накануне на чемпионате мира 2026.

Принцесса Леонор и король Филипп VI на приеме во дворце в Мадриде / © Getty Images

Принцесса Леонор и король Филипп VI на приеме во дворце в Мадриде / © Getty Images

Король и королева приветствовали игроков по возвращении из Нью-Йорка в непринужденной атмосфере. «Вы устали, но какая это прекрасная усталость, не правда ли? Поздравляю!» — пошутил король в своей речи.

Испанская королевская семья во дворце Сарсуэла / © Getty Images

Испанская королевская семья во дворце Сарсуэла / © Getty Images

На фотографиях, позже опубликованных Королевским двором, запечатлевших некоторые из самых ярких моментов приема, наследница престола принцесса Леонор обменивается несколькими словами с Ферраном Торресом , автором гола, принесшего Испании победу над Аргентиной в финале чемпионата мира. Это было короткое общение, но его оказалось достаточно, чтобы вызвать любопытство, и многие пытались расшифровать, что принцесса сказала нападающему во время приветствия, - пишет vanitatis.

Ферран Торрес / © Associated Press

Ферран Торрес / © Associated Press

«Разве вы не собирались побрить голову?» — спросила принцесса Леонор с улыбкой, пожимая ему руку. Ферран Торрес ответил решительным «нет, нет», чем рассмешил наследницу престола.

Ферран Торрес / © Associated Press

Ферран Торрес / © Associated Press

Это замечание не было случайным, поскольку нападающий пообещал во время тренировочного сбора национальной сборной, что, если Испания выиграет чемпионат мира 2026 года, он побреет голову в рамках коллективного пари в раздевалке в честь победы.

Принцесса Леонор / © Getty Images

Принцесса Леонор / © Getty Images

Напомним, ранее певица Шакира вручила Торресу награду «Лучший игрок матча» и поделилась фотографией в своих сторис в Instagram.

Ферран Торрес и Шакира / © instagram.com/shakira

Ферран Торрес и Шакира / © instagram.com/shakira

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Дата публикации
Количество просмотров
303
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