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Принцесса Леонор забавно подколола футболиста испанской сборной на приеме во дворце
Во время приема игроков и тренерского штаба в зале для зрителей во дворце Сарсуэла в Мадриде принцесса Астурийская и нападающий сборной испании коротко побеседовали.
Спустя шестнадцать лет после того, как принцессы Леонор и инфанта София стали неожиданными звездами приема в честь чемпионов мира по футболу 2010 года, они снова затмили всех в дворце Сарсуэла во время чествования испанской национальной команды, победившей накануне на чемпионате мира 2026.
Король и королева приветствовали игроков по возвращении из Нью-Йорка в непринужденной атмосфере. «Вы устали, но какая это прекрасная усталость, не правда ли? Поздравляю!» — пошутил король в своей речи.
На фотографиях, позже опубликованных Королевским двором, запечатлевших некоторые из самых ярких моментов приема, наследница престола принцесса Леонор обменивается несколькими словами с Ферраном Торресом , автором гола, принесшего Испании победу над Аргентиной в финале чемпионата мира. Это было короткое общение, но его оказалось достаточно, чтобы вызвать любопытство, и многие пытались расшифровать, что принцесса сказала нападающему во время приветствия, - пишет vanitatis.
«Разве вы не собирались побрить голову?» — спросила принцесса Леонор с улыбкой, пожимая ему руку. Ферран Торрес ответил решительным «нет, нет», чем рассмешил наследницу престола.
Это замечание не было случайным, поскольку нападающий пообещал во время тренировочного сбора национальной сборной, что, если Испания выиграет чемпионат мира 2026 года, он побреет голову в рамках коллективного пари в раздевалке в честь победы.
Напомним, ранее певица Шакира вручила Торресу награду «Лучший игрок матча» и поделилась фотографией в своих сторис в Instagram.