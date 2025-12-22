Принцесса Лилибет с мамой Меган / © Instagram Меган Маркл

На фото были запечатлены принц Гарри с сыном Арчи и Меган с дочерью Лилибет, снимок был сделан в саду их дома в Монтесито, в Калифорнии.

Поклонники королевской семьи обратили внимание, что стиль принцессы Лилибет на снимке похож на стиль ее кузины — принцессы Шарлотты, единственной дочери Уильяма и Кейт Уэльских.

Меган Маркл с дочерью принцессой Лилибет / © Instagram Меган Маркл

На очаровательной фотографии 4-летняя принцесса Лилибет запечатлена в голубом платье с пышной юбкой от J.Crew с бантом на талии и оборкой из тюля по низу и обута в серебристо-черные балетки Мэри Джейн от лондонского бренда La Coqueta, которые напоминали стиль ее двоюродной сестры — принцессы Шарлотты.

Рождественская открытка Сассекских / © Instagram Меган Маркл

Принцесса Шарлотта Уэльская также носила обувь этого бренда, основанного испанкой Селией Муньос. Принц Уильям и принцесса Кейт часто одевают своих детей в одежду испанских брендов, возможно, из-за своей няни, уроженки Испании Марии Терезы Борралло.

В 2022 году Шарлотта надела белые сандалии от La Coqueta во время своего визита на Игры Содружества. Принц Луи также носил обувь этой марки, когда был младенцем, и на семейных фотографиях к 70-летию короля он был в расшитом сине-белом комплекте от этого же бренда.