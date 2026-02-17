- Дата публикации
Принцесса Лилибет унаследовала любимое хобби своей бабушки - принцессы Дианы
Меган Маркл поделилась милым снимком своей 4-летней дочери в розовом наряде в День святого Валентина. И поклонники говорят, что девочка унаследовала одно хобби своей знаменитой бабушки — принцессы Дианы.
Недавно опубликованное фото 4-летней дочери Меган Маркл, принцессы Лилибет, намекает на то, что у нее, возможно, растет будущая балерина.
В День святого Валентина Меган опубликовала поздравление своей семье и поделилась милой фотографией 41-летнего принца Гарри, держащего на руках дочь Лилибет, которая держит связку красных воздушных шаров.
«Эти двое + Арчи = мои вечные Валентины», — подписала она фотографию, добавив отсылку к своему сыну, 6-летнему принцу Арчи, который на снимке не изображен.
На фотографии Лилибет выглядит готовой к уроку балета, одетая в полностью розовый ансамбль, дополненный колготками.
Известно, что страсть к балету уходит корнями в более ранние семейные традиции, а именно к бабушке Лилибет — принцессе Диане. Покойная мать Гарри в юности брала уроки балета и часто посещала представления Национального балета в Лондоне.
После вступления в королевскую семью она также несколько лет тайно брала уроки танцев. Ее преподавательница танцев, Энн Аллан, в своей книге 2024 года «Танцы с Дианой: Мемуары» вспоминает об их совместном времени, рассказывая о том, как танцевальная студия стала для Дианы убежищем.
«Она обожала танцевать. Как только она начинала двигать руками, сразу было видно, какие чувства это ей дарит», — рассказала Аллан изданию People перед выходом своей книги. «Она умела быть самой собой. Она любила двигаться и любила веселиться».
Не известно, занимается ли юная Лилибет балетом, как ее кузина принцесса Шарлотта Уэльская, которая также обожает танцевать.