Принцесса Лилибет унаследовала любимое хобби своей бабушки - принцессы Дианы

Гарри с Лили и принцесса Диана / © Associated Press

Недавно опубликованное фото 4-летней дочери Меган Маркл, принцессы Лилибет, намекает на то, что у нее, возможно, растет будущая балерина.

В День святого Валентина Меган опубликовала поздравление своей семье и поделилась милой фотографией 41-летнего принца Гарри, держащего на руках дочь Лилибет, которая держит связку красных воздушных шаров.

Принц Гарри с дочерью Лилибет / © Instagram Меган Маркл

«Эти двое + Арчи = мои вечные Валентины», — подписала она фотографию, добавив отсылку к своему сыну, 6-летнему принцу Арчи, который на снимке не изображен.

На фотографии Лилибет выглядит готовой к уроку балета, одетая в полностью розовый ансамбль, дополненный колготками.

Известно, что страсть к балету уходит корнями в более ранние семейные традиции, а именно к бабушке Лилибет — принцессе Диане. Покойная мать Гарри в юности брала уроки балета и часто посещала представления Национального балета в Лондоне.

После вступления в королевскую семью она также несколько лет тайно брала уроки танцев. Ее преподавательница танцев, Энн Аллан, в своей книге 2024 года «Танцы с Дианой: Мемуары» вспоминает об их совместном времени, рассказывая о том, как танцевальная студия стала для Дианы убежищем.

«Она обожала танцевать. Как только она начинала двигать руками, сразу было видно, какие чувства это ей дарит», — рассказала Аллан изданию People перед выходом своей книги. «Она умела быть самой собой. Она любила двигаться и любила веселиться».

Принцесса Диана и балерины / © Associated Press

Не известно, занимается ли юная Лилибет балетом, как ее кузина принцесса Шарлотта Уэльская, которая также обожает танцевать.