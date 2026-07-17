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Принцесса Леонор в нежном образе в розовых оттенках появилась на церемонии во дворце
Королевская семья приветствовала в дворце Сарсуэла Совет попечителей Испанского комитета Фонда Объединенных Всемирных Колледжей.
Изначально планировалось, что на встрече будут присутствовать только король Филипп VI и королева Летиция, но неожиданно к ним присоединились их дочери — принцесса Леонор и инфанта София.
Наследница испанского престола выбрала для выхода белые широкие брюки прямого силуэта и розовую рубашку от Carolina Herrera с поясом, подчеркивающим талию. Леонор распустила свои густые длинные волосы, накрутив их красивыми локонами, сделала легкий дневной макияж, а также дополнила образ подвеской на шее.
Похоже, принцесса Астурийская любит носить оттенки розового, так как часто выбирает именно этот цвет для своих выходов в свет. Недавно она посетила археологический комплекс Эмпуриес в рамках мероприятий, посвященных вручению наград Фонда принцессы Жироны, где также появилась в розовом жакете и белых брюках.