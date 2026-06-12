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Принцесса Мадлен отпраздновала 44-летие: королевский дворец поделился ее новым фото
Шведская принцесса Мадлен недавно отпраздновала день рождения.
Королевский дворец опубликовал фотографию именинницы в Instagram.
«Ее Королевскому Высочеству принцессе Мадлен исполняется 44 года», — написали в подписи под фотографией. Автором снимка стала фотограф Линда Брострем.
На фото принцесса Мадлен запечатлена в кремовом блейзере и джинсах. У нее распущены волосы, на лице красивый макияж, волосы уложены красивыми локонами, в ушах у нее были серьги-колечки и золотая цепочка с подвеской на шее.
Принцесса Мадлен — вторая дочь и третий ребенок короля Швеции Карла XVI Густава и королевы Сильвии.
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