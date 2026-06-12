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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
170
Время на прочтение
1 мин

Принцесса Мадлен отпраздновала 44-летие: королевский дворец поделился ее новым фото

Шведская принцесса Мадлен недавно отпраздновала день рождения.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Принцесса Мадлен

Принцесса Мадлен / © Шведская королевская семья/Instagram

Королевский дворец опубликовал фотографию именинницы в Instagram.

«Ее Королевскому Высочеству принцессе Мадлен исполняется 44 года», — написали в подписи под фотографией. Автором снимка стала фотограф Линда Брострем.

Принцесса Мадлен / © Шведская королевская семья/Instagram

Принцесса Мадлен / © Шведская королевская семья/Instagram

На фото принцесса Мадлен запечатлена в кремовом блейзере и джинсах. У нее распущены волосы, на лице красивый макияж, волосы уложены красивыми локонами, в ушах у нее были серьги-колечки и золотая цепочка с подвеской на шее.

Принцесса Мадлен — вторая дочь и третий ребенок короля Швеции Карла XVI Густава и королевы Сильвии.

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Дата публикации
Количество просмотров
170
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