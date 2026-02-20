Принцесса Мадлен переехала из США обратно в Швецию и объяснила причины такого решения

Принцесса Мадлен / © Getty Images

Младшая дочь шведского короля Карла Густава и королевы Сильвии дала откровенное интервью французскому журналу «Point de Vue», рассказав о своей королевской жизни и роли бизнесвумен. Она особенно подробно остановилась на своем недавнем переезде в Стокгольм, раскрыв истинные причины возвращения в свою страну после 15 лет жизни за границей.

Переезд из Флориды был в первую очередь мотивирован ее тремя детьми, Николасом, Адриенн и Леонорой. Все трое привыкли жить в разных городах — Леонора, кстати, родилась в Нью-Йорке, — но сама Мадлен со временем почувствовала себя несколько некомфортно во Флориде из-за обычаев и традиций, которые перенимали ее дети.

Принцесса Мадлен / © Getty Images

«Пришло время вернуться домой. Я скучала по семье и близким друзьям. Кроме того, я чувствовала, что мои дети становятся маленькими американцами. Для меня было важно вернуть их сюда и передать им шведское наследие». Однако она утверждает, что 15 лет, проведенные вдали от дома, были «замечательным опытом», — цитирует ее слова журнал vanitatis.

«Замечательно быть рядом с семьей и чувствовать себя как дома. Я люблю шведскую сельскую местность, проводить время на свежем воздухе, даже когда холодно. У нас, кстати, есть поговорка: „Плохой погоды не бывает, бывает только неподходящая одежда“.

Принцесса Мадлен с мужем Кристофером О’Нилом и детьми / © Getty Images

Отсутствие государственной зарплаты у Мадлен означает, что ее официальные обязанности минимальны, что позволяет ей почти полностью посвятить себя семье и своей косметической компании, которую она запустила в сентябре прошлого года в партнерстве с Weleda. Более того, в интервью принцесса заявляет, что роль матери всегда будет для нее приоритетом.