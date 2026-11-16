Принцесса Мадлен в скромном луке сходила с семьей на премьеру фильма

Принцесса Мадлен и Кристофер О’Нилл с детьми Николасом и Адриенн / © Getty Images

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Вместе со своим супругом Кристофером О'Нилом и детьми - принцем Николасом и принцессой Адриенной, они посетили премьеру детского семейного шоу стримингового сервиса SkyShowtime — «Охота на Нуну» (Jakten på Nuna).

Принцесса Мадлен выбрала монохромный трикотажный комплект глубокого шоколадно-коричневого оттенка, состоящий из свитера-водолазки с высоким горлом и декоративной перфорацией (ажурной вязкой на груди), а также длинной расклешенной юбки-макси с ажурной отделкой по нижнему краю.

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Принцесса Мадлен и Кристофер О’Нилл с детьми Николасом и Адриенн / © Getty Images

Остроносые кожаные сапоги темно-коричневого цвета были подобраны в тон наряду. Длинные волосы принцесса уложила мягкими объемными волнами на прямой пробор, сделала выразительный макияж и дополнила образ несколькими браслетами на запястьях.

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Дети принцессы были одеты в простые сasual-образы: принц Николас надел синий джемпер и брюки, а принцесса Адриенн в светлом джемпере с камнями на воротнике и черных брюках.

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