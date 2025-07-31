Принцесса Маргарет родилась с фетальным алкогольным синдромом из-за вредной привычки ее матери: что об этом известно

Принцесса Маргарет, королева-мать и королева Елизавета II / © Associated Press

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Номинированная на Пулитцеровскую премию биограф Мерил Секрест в своей новой книге утверждает, что у сестры королевы Елизаветы, принцессы Маргарет, наблюдались некоторые симптомы фетального алкогольного синдрома.

Это состояние развивается, когда ребенок подвергается воздействию алкоголя в утробе матери, что может повредить его мозг и тело и помешать нормальному развитию. Это может привести к потере беременности, а у выживших детей могут остаться пожизненные проблемы, включая проблемы с движением, обучением и общением, а также гиперактивность.

Королева Елизавета II и ее младшая сестра принцесса Маргарет / © Associated Press

Биограф в своей новой книге проанализировала личность принцессы Маргарет и ее личные проблемы в свете более глубоких знаний об этом заболевании, пишет mirror.co.uk.

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Утверждения биографа о принцессе не были доказаны, и нет никаких убедительных доказательств того, что Маргарет страдала от расстройства нейроразвития, связанного с употреблением алкоголя. В книге автор пишет, что, хотя у Маргарет не было таких явных симптомов, как гладкий желобок губ и маленькие глаза, у нее наблюдались характерные перепады настроения, задержка роста, трудности с обучением письму и мучительные мигрени.

Принцессы Маргарет и Елизавета в детстве / © Associated Press

В книге также приводятся свидетельства пристрастия королевы-матери к спиртному в поздние годы жизни, в том числе, по словам бывшего конюшего, днем она с удовольствием пила джин и дюбонне. В книге также описано, что фетальный алкогольный синдром не был до конца изучен до 1970-х годов, и, вероятно, молодой королеве-матери не рекомендовали воздерживаться от алкоголя во время беременности Маргарет.

Королева-мать Елизавета / © Associated Press

При этом в найденных письмах королевы-матери, которые она писала во время беременности Елизаветой II, она отмечала, что не может выносить мысли о вине, что позволяет предположить, что она пила меньше, ожидая появления будущей королевы. В письме 1925 года будущему королю Георгу VI она писала: «Вид вина просто выворачивает меня! Разве это не невероятно! Будет трагедией, если я никогда не смогу пить».

Новая биография под названием «Принцесса Маргарет и проклятие: исследование королевской жизни» написана на основе сравнения жизни Маргарет с жизнью людей, страдавших от этого заболевания.

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Принцесса Маргарет и королева-мать Елизавета / © Getty Images