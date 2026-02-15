Принцесса Мари и принц Иоахим приняли решение об очередном переезде

Принцесса Мари и принц Иоахим / © Getty Images

После трех лет, проведенных в США, младший сын королевы Маргрете II – принц Иоахим и его жена принцесса Мари вернуться жить на родину.

Летом 2023 года Йоахим и Мари переехали из своего дома во Франции в Вашингтон в связи с новой должностью принца в посольстве Дании при Министерстве обороны. Но теперь жена принца сообщила, что они вернутся в Данию и с нетерпением ждут возможности возобновить работу и заниматься благотворительной деятельностью.

Принцесса Мари и принц Иоахим / © Getty Images

Принцесса Мари дала интервью датской газете BILLED-BLADET и сказала:

«Я с нетерпением жду возвращения к своей работе и своим благотворительным проектам. И возвращения в Данию. А что будет после этого, покажет время. Мы действительно с нетерпением ждем этого. Было очень здорово побывать за границей и иметь возможность поддерживать Данию за рубежом».

Принцесса добавила, что хочет, чтобы ее 16-летний сын, граф Хенрик, сначала закончил среднюю школу в Соединенных Штатах, а затем в следующем году вернулся в Данию.

Принцесса Мари с детьми Хенриком и Афиной / © Датская королевская семья/Instagram

Она сказала, что ее младшая дочь, 14-летняя графиня Афина, сможет закончить свое образование в Дании. До переезда в США семья три года прожила в Париже.

Напомним, ранее в этом месяце принцесса Мари отпраздновала свое 50-летие и по этому случаю дворец поделился серией фотографий с ней и ее семьей.