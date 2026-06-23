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Принцесса Мария-Олимпия блеснула стройными ногами в белом мини-платье на тусовке в Лондоне
Принцесса Греческая Мария-Олимпия посетила светское мероприятие в Лондоне.
Королевская особа была запечатлена фотографами по прибытии в отель Claridge’s на частный ужин, организованный Gucci в честь глобального посла бренда — итальянского теннисиста Янника Синнера.
На светскую тусовку в Лондоне Мария-Олимпия приехала в белом мини-платье с высокой горловиной, дополнив его сумкой от Gucci и черными туфлями-лодочками на шпильке. Принцесса блеснула своими стройными ногами и выглядела очень привлекательно. Волосы Мария-Олимпия собрала в гладкую прическу, сделала легкий макияж, подчеркнув немного ресницы и розовым блеском губы.
Напомним, ранее принцесса Мария-Олимпия присутствовала на гала-вечере в Нью-Йорке, где появилась в черном макси-платье с вырезом на декольте и выглядела потрясающе.