Принцесса Мария-Олимпия блеснула стройными ногами в белом мини-платье на тусовке в Лондоне

Принцесса Мария-Олимпия / © Getty Images

Реклама

Королевская особа была запечатлена фотографами по прибытии в отель Claridge’s на частный ужин, организованный Gucci в честь глобального посла бренда — итальянского теннисиста Янника Синнера.

На светскую тусовку в Лондоне Мария-Олимпия приехала в белом мини-платье с высокой горловиной, дополнив его сумкой от Gucci и черными туфлями-лодочками на шпильке. Принцесса блеснула своими стройными ногами и выглядела очень привлекательно. Волосы Мария-Олимпия собрала в гладкую прическу, сделала легкий макияж, подчеркнув немного ресницы и розовым блеском губы.

Принцесса Мария-Олимпия / © Getty Images

Напомним, ранее принцесса Мария-Олимпия присутствовала на гала-вечере в Нью-Йорке, где появилась в черном макси-платье с вырезом на декольте и выглядела потрясающе.

Реклама

Принцесса Мария-Олимпия / © Getty Images

Новости партнеров