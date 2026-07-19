Принцесса Мария-Олимпия позировала в черном бикини на яхте во время отдыха

Принцесса Мария-Олимпия / © Инстаграм принцессы Марии-Олимпии

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Мария-Олимпия находится в поездке на девичнике, и проводит время на роскошной яхте. В Instagram принцесса поделилась фото в откровенном черном бикини, позируя на фоне идиллического скалистого пейзажа.

Свой пляжный образ греческая принцесса дополнила неприметной банданой, добавив ему неуловимого шарма, а волосы заплела в косы.

Принцесса Мария-Олимпия / © Инстаграм принцессы Марии-Олимпии

«Последний выход перед вуалью», — написала она в подписи.

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Также Мария-Олимпия продемонстрировала красивый винтажный костюм от Valentino салатового цвета, состоящий из топа с завязками на шее и легкой шифоновой юбки.

Принцесса Мария-Олимпия / © Инстаграм принцессы Марии-Олимпии

Принцесса Мария-Олимпия / © Инстаграм принцессы Марии-Олимпии

Принцесса Мария-Олимпия / © Инстаграм принцессы Марии-Олимпии

Стильный комплект идеально дополнил образ принцессы, которая танцевала всю ночь напролет. Завершали образ серьги-кольца и солнцезащитные очки в стиле нулевых.

Принцесса Мария-Олимпия / © Инстаграм принцессы Марии-Олимпии

Принцесса Мария-Олимпия / © Инстаграм принцессы Марии-Олимпии

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