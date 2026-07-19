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Принцесса Мария-Олимпия позировала в черном бикини на яхте во время отдыха
29-летняя греческая принцесса выглядела просто восхитительно, когда поделилась серией ярких снимков, сделанных во время отдыха.
Мария-Олимпия находится в поездке на девичнике, и проводит время на роскошной яхте. В Instagram принцесса поделилась фото в откровенном черном бикини, позируя на фоне идиллического скалистого пейзажа.
Свой пляжный образ греческая принцесса дополнила неприметной банданой, добавив ему неуловимого шарма, а волосы заплела в косы.
«Последний выход перед вуалью», — написала она в подписи.
Также Мария-Олимпия продемонстрировала красивый винтажный костюм от Valentino салатового цвета, состоящий из топа с завязками на шее и легкой шифоновой юбки.
Стильный комплект идеально дополнил образ принцессы, которая танцевала всю ночь напролет. Завершали образ серьги-кольца и солнцезащитные очки в стиле нулевых.