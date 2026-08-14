Принц Фризо и принцесса Мейбл / © Getty Images

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12 августа 2013 года принц Фризо Нидерландский, брат короля Виллема-Александра, скончался в возрасте 44 лет во дворце Хёйс тен Бош в Гааге после полутора лет комы, вызванной несчастным случаем на лыжах.

Эта годовщина всегда дает возможность вернуться к менее известному аспекту его истории: многомиллионному наследству, которое он оставил своей вдове принцессе Мейбл, и тому, как благодаря умелым инвестициям ее состояние увеличилось за тринадцать лет после его смерти, пишет vanitatis.

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Принцесса Мейбл и принц Фризо / © Getty Images

17 февраля 2012 года в Лехе, Австрия, одном из мест зимнего отдыха королевской семьи, принц Фризо катался на лыжах вне трассы, когда попал в лавину. Недостаток кислорода привел к серьезному повреждению головного мозга. После оказания медицинской помощи в Инсбруке его перевезли в Лондон, где он жил с Мейбл и их дочерьми. В июле 2013 года он вернулся в Нидерланды, и чуть более чем через месяц скончался от полученных в результате несчастного случая травм.

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Нидерландская пресса тогда сообщала, что Фризо не составил завещания и не оставил доверенности, которая позволила бы легко урегулировать его дела в сложившихся обстоятельствах. Поэтому его вдове, принцессе Мейбл, пришлось обратиться в суд, получив в апреле 2013 года, за несколько месяцев до его смерти, разрешение на вмешательство в организацию наследства мужа.

Принцесса Мейбл и принц Фризо с дочерьми / © Getty Images

Принц Фризо владел более чем шестью миллионами евро, которые были помещены в трастовую структуру, предназначенную для финансовой защиты Мейбл и двух дочерей пары, Зарии и Луаны. Эта финансовая схема позволяет юридически отделить определенные активы от лица, внесшего их, и определяет, как они должны управляться и распределяться между бенефициарами на протяжении многих лет или даже поколений.

Теперь, когда две дочери пары достигли совершеннолетия, публично не разглашается, какие решения были приняты с тех пор относительно их доли в наследстве или как оно распределяется в настоящее время.

В отличие от многих европейских королевских семей, в Нидерландах бизнес не является несовместимым с принадлежностью к короне, особенно в случае братьев короля, которые не получают государственной зарплаты, и особенно в случае Фризо, который отказался от своих династических прав, чтобы жениться на Мейбл. У принца были высокоразвитые деловые качества и, как выяснилось много лет спустя, острый глаз на инвестиции.

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В период с 1998 по 2003 год он работал в лондонском офисе Goldman Sachs, специализируясь на инвестиционном банкинге, а впоследствии участвовал в различных бизнес-проектах. Он также был соучредителем и акционером MRI Center и имел долю в авиакомпании Wizz Air. Но наибольшего успеха он добился с компанией Adyen, голландской компанией, специализирующейся на электронных платежах, основанной в 2006 году.

Принц Фризо и принцесса Мейбл / © Getty Images

Фризо инвестировал в компанию, когда она еще находилась на начальной стадии развития, рискуя значительной частью своих денег, не имея никакой уверенности в результате. Фактически, результаты пришли не сразу, поскольку компания вышла на биржу через пять лет после смерти Фризо.

Но, пожалуй, самый важный момент заключается в том, что доля акций, которую жена Фризо – принцесса Мейбл сохранила за собой, продолжает расти в цене, настолько, что в 2018 году Мейбл вошла в список 500 самых богатых людей Нидерландов по версии журнала Quote с состоянием, оцениваемым в 240 миллионов евро. Год спустя оно достигло 290 миллионов, а в 2020 году — 560 миллионов.

Какова бы ни была точная цифра, которую принцесса Мейбл, конечно же, никогда не обнародовала, ясно, что личное состояние Фризо в 6 миллионов евро и его акции в этой компании стали основой, благодаря которой его вдова остается одним из самых богатых людей в Нидерландах.

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