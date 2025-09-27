ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
12
Время на прочтение
1 мин

Принцесса-модница: дочь Каролины Монакской посетила Неделю моды в Милане

Младшая дочь принцессы Каролины (сестры правящего князя Альбера II) вышла в свет.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Принцесса Александра Ганноверская

Принцесса Александра Ганноверская / © Getty Images

Принцесса Александра Ганноверская появилась среди гостей пока бренда Tod’s, который прошел в рамках Недели моды в Милане. Бренд презентовал публике коллекцию на сезон весна-лето 2026.

26-летнюю Александру папарацци подловили перед началом показа, когда она вышла из автомобиля и направлялась на шоу. Одета девушка была в вещи от Tod’s — рубашка бордового цвета из кожи и серые классические брюки из габардина. Образ принцесса дополнила массивной сумкой, которую носила под мышкой и обувью в тон рубашки. Макияж она также продумала и подобрала в соответствии с нарядом, ведь на ее губах была помада насыщенного винного цвета.

Принцесса Александра Ганноверская / © Getty Images

Принцесса Александра Ганноверская / © Getty Images

Принцесса Александра частая гостья на подобных мероприятиях и светских церемониях, а также любит интересные наряды. Например, летом этого года девушка посетила мероприятие в Испании — церемонию вручения премии ELLE Style Awards 2025. Перед фотографами в Мадриде представительница одной из самых известных и богатых европейских семей блистала в нежно-розовом платье от бренда Giambattista Valli.

Принцесса Александра Ганноверская / © Getty Images

Принцесса Александра Ганноверская / © Getty Images

Александра — принцесса из Ганноверского королевского дома, дочь главы дома Эрнста Августа V Брауншвейгского и Каролины Монакской. Ее дядя — прявящий князь Монако Альбер II.

Дата публикации
Количество просмотров
12
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie