- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 151
- Время на прочтение
- 1 мин
Принцесса Монако появилась на Олимпийских играх в Италии в компании бойфренда
Князь Монако был замечен на Олимпийских играх в Италии в компании своей племянницы и ее бойфренда.
Принцесса Александра Ганноверская в прошлом фигуристка и всегда с радостью посещает Олимпийские игры. В этом году она вместе со своим бойфрендом Беном Сильвестром Штраутманном присоединилась к князю Альберу II на Олимпиаде, чтобы поддержать сборную Монако.
Члены княжеской семьи присутствовала на соревнованиях по фигурному катанию в четвертый день зимних Олимпийских игр 2026, проходивших на ледовой арене Милано в Милане.
Девушка была одета в светлые вельветовые брюки и спортивную куртку, волосы принцесса распустила и была практически без макияжа. Ее возлюбленный также появился на трибунах и был одет в точно такую же куртку.
Напомним, в Италии на Олимпиаде сейчас находятся многие королевские особы. Принцесса Анна посещает практически каждый день соревнований, поддерживая олимпийскую сборную.
Также на трибунах были замечены королева Максима и король Виллем-Александр из Нидерландов.