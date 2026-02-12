ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
151
Время на прочтение
1 мин

Принцесса Монако появилась на Олимпийских играх в Италии в компании бойфренда

Князь Монако был замечен на Олимпийских играх в Италии в компании своей племянницы и ее бойфренда.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Князь Альбер II с принцессой Алеександрой и Беном Сильвестром

Князь Альбер II с принцессой Алеександрой и Беном Сильвестром / © Getty Images

Принцесса Александра Ганноверская в прошлом фигуристка и всегда с радостью посещает Олимпийские игры. В этом году она вместе со своим бойфрендом Беном Сильвестром Штраутманном присоединилась к князю Альберу II на Олимпиаде, чтобы поддержать сборную Монако.

Члены княжеской семьи присутствовала на соревнованиях по фигурному катанию в четвертый день зимних Олимпийских игр 2026, проходивших на ледовой арене Милано в Милане.

Князь Альбер II с принцессой Алеександрой и Беном Сильвестром / © Getty Images

Князь Альбер II с принцессой Алеександрой и Беном Сильвестром / © Getty Images

Девушка была одета в светлые вельветовые брюки и спортивную куртку, волосы принцесса распустила и была практически без макияжа. Ее возлюбленный также появился на трибунах и был одет в точно такую же куртку.

Напомним, в Италии на Олимпиаде сейчас находятся многие королевские особы. Принцесса Анна посещает практически каждый день соревнований, поддерживая олимпийскую сборную.

Принцесса Анна / © Getty Images

Принцесса Анна / © Getty Images

Также на трибунах были замечены королева Максима и король Виллем-Александр из Нидерландов.

Принцесса Катарина-Амалия, королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images

Принцесса Катарина-Амалия, королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images

Дата публикации
Количество просмотров
151
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie