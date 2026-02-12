Принцесса Монако появилась на Олимпийских играх в Италии в компании бойфренда

Князь Альбер II с принцессой Алеександрой и Беном Сильвестром / © Getty Images

Принцесса Александра Ганноверская в прошлом фигуристка и всегда с радостью посещает Олимпийские игры. В этом году она вместе со своим бойфрендом Беном Сильвестром Штраутманном присоединилась к князю Альберу II на Олимпиаде, чтобы поддержать сборную Монако.

Члены княжеской семьи присутствовала на соревнованиях по фигурному катанию в четвертый день зимних Олимпийских игр 2026, проходивших на ледовой арене Милано в Милане.

Девушка была одета в светлые вельветовые брюки и спортивную куртку, волосы принцесса распустила и была практически без макияжа. Ее возлюбленный также появился на трибунах и был одет в точно такую же куртку.

Напомним, в Италии на Олимпиаде сейчас находятся многие королевские особы. Принцесса Анна посещает практически каждый день соревнований, поддерживая олимпийскую сборную.

Принцесса Анна / © Getty Images

Также на трибунах были замечены королева Максима и король Виллем-Александр из Нидерландов.