Принцесса Нидерландов празднует 19-летие: дворец поделился фото именинницы
Нидерландская принцесса Ариана сегодня отмечает день рождения.
Ариана – младшая дочь короля Нидерландов Виллема-Александра и королевы Максимы и внучка принцессы Беатрикс – бывшей королевы.
Принцесса родилась 10 апреля 2007 года в госпитале Броново в Гааге. У нее также есть две старшие сестры – наследная принцесса Оранская Катарина-Амалия и принцесса Алексия.
По случаю дня рождения девушки королевский дворец поделился ее портретным фото.
«Сегодня принцесса Ариан отмечает свой 19-й день рождения», - гласит подпись под ним.
Это кадр из летней фотосессии королевской семьи, которую снимали в саду дворца Хейс-тен-Бос в Гааге.