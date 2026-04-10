Принцесса Нидерландов празднует 19-летие: дворец поделился фото именинницы

Принцесса Ариана / © Getty Images

Реклама

Ариана – младшая дочь короля Нидерландов Виллема-Александра и королевы Максимы и внучка принцессы Беатрикс – бывшей королевы.

Принцесса родилась 10 апреля 2007 года в госпитале Броново в Гааге. У нее также есть две старшие сестры – наследная принцесса Оранская Катарина-Амалия и принцесса Алексия.

Принцесса Ариана / © Instagram королевской семьи Нидерландов

По случаю дня рождения девушки королевский дворец поделился ее портретным фото.

Реклама

«Сегодня принцесса Ариан отмечает свой 19-й день рождения», - гласит подпись под ним.

Это кадр из летней фотосессии королевской семьи, которую снимали в саду дворца Хейс-тен-Бос в Гааге.