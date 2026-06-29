Принцесса Раджва и ее дочь Иман стали звездами Чемпионата мира по футболу

Кронпринц Хусейн, принцесса Раджва и их дочь принцесса Иман / © Instagram кронпринца Хусейна

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Иорданская королевская семья выразила свою поддержку на матче против Аргентины. На игре присутствовали король Абдалла II, наследный принц Хусейн, его супруга принцесса Раджва и ихдочь принцесса Иман.

На фотографиях, опубликованных кронпринцем Хусейном видно, как семья с удовольствием наблюдает за матчем. Все, включая принцессу Иман, были одеты в официальную иорданскую футболку и традиционные красно-белые платки, накинутые на плечи, и наблюдали за игрой с трибун.

Кронпринц Хусейн, принцесса Раджва и их дочь принцесса Иман / © Instagram кронпринца Хусейна

После игры отец и дочь обнимались, улыбались и проявляли друг к другу нежность.

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Король Абдалла II и кронпринц Хусейн / © Instagram кронпринца Хусейна

Хотя Иордания не смогла выйти из группового этапа, принц Хусейн решил сосредоточиться на позитивных аспектах этого опыта. Через несколько часов после матча он опубликовал в социальных сетях поздравление команде и выразил гордость.

Кронпринц Хусейн, принцесса Раджва и их дочь принцесса Иман / © Instagram кронпринца Хусейна

«Возможно, мы не набрали очков, но мы заслужили уважение всего мира», — написал он, добавив, что это первый чемпионат мира для Иордании, но не последний, и убежден, что амбиции иорданского народа не знают границ».

Ранее мы показывали, как королева Нидерландов Максима и ее семья болели на свою сборную на Чемпионате мира по футболу.

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