Принцесса Раджва и кронпринц Хусейн растрогали милым праздничным фото с маленькой дочерью

Наследный принц и принцесса Иордании опубликовали собственное поздравительное сообщение к новогодним праздникам.

Принцесса Раджва и кронпринц Хусейн

Принцесса Раджва и кронпринц Хусейн

Наследный принц Хусейн и его супруга наследная принцесса Раджва поделились своим посланием, опубликовав ранее не представленную фотографию со своей дочерью, полуторагодовалой принцессой Иман.

«Пусть мир будет с вами и вашими близкими. Пусть новый год станет началом новой жизни, наполненной добротой, благодатью и счастьем для всего нашего народа», — написано на открытке.

Наследный принц Хусейн, принцесса Раджва и их дочь Иман

Наследный принц Хусейн, принцесса Раджва и их дочь Иман

Раджва и Хусейн сидели рядом друг с другом, что подчеркивало ощущение единства и семейной теплоты. Далекая от строгих правил и протокола сцена передавала интимность и близость, намеренно отходя от более торжественного официального портрета. Фото было дополнено игрушками маленькой Иман. Для фотосессии Раджва выбрала струящееся платье нежного бирюзового цвета, ее муж надел белую футболку, джинсовую расстегнутую рубашку и черные брюки, а их дочь была в футболке, короткой пышной юбке и сандалиях.

Напомним, ранее мы показывали, как королева Рания делилась радостным фото королевской семьи Иордании и новогодним поздравлением.

