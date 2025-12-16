Принцесса Раджва и кронпринц Хусейн растрогали милым праздничным фото с маленькой дочерью

Принцесса Раджва и кронпринц Хусейн

Наследный принц Хусейн и его супруга наследная принцесса Раджва поделились своим посланием, опубликовав ранее не представленную фотографию со своей дочерью, полуторагодовалой принцессой Иман.

«Пусть мир будет с вами и вашими близкими. Пусть новый год станет началом новой жизни, наполненной добротой, благодатью и счастьем для всего нашего народа», — написано на открытке.

Наследный принц Хусейн, принцесса Раджва и их дочь Иман

Раджва и Хусейн сидели рядом друг с другом, что подчеркивало ощущение единства и семейной теплоты. Далекая от строгих правил и протокола сцена передавала интимность и близость, намеренно отходя от более торжественного официального портрета. Фото было дополнено игрушками маленькой Иман. Для фотосессии Раджва выбрала струящееся платье нежного бирюзового цвета, ее муж надел белую футболку, джинсовую расстегнутую рубашку и черные брюки, а их дочь была в футболке, короткой пышной юбке и сандалиях.

