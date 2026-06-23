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Принцесса Раджва и кронпринц Хусейн взяли маленькую дочь на Чемпионат мира по футболу
На Чемпионате мира по футболу 2026 года были замечены члены европейских и арабских королевских семей, поддерживающие свои национальные команды.
Иорданская королевская семья зарекомендовала себя как одна из самых активных на чемпионате мира по футболу в этом году. Наследный принц Хусейн и его супруга принцесса Раджва уже были замечены на первом матче Иордании против Австрии, одетые в национальную форму и принимавшие активное участие на трибунах.
А в этот раз они снова присоединились к королю Абдалле II на матче против Алжира, который проходил на стадионе в районе залива Сан-Франциско в США. Матч завершился поражением Иордании со счетом 2:1, хотя участие страны в турнире уже стало историческим событием.
Это первая в истории Иордания квалификация на финальный турнир чемпионата мира, которая состоялась 5 июня 2025 года после победы над Оманом в азиатском отборочном раунде. Это событие отмечается в стране как поистине национальное.
«Мы гордимся нашей национальной командой, благодарны за все, что вы сделали на поле, и знаем, как сильно вы хотели, чтобы иорданцы вами гордились.
И поздравляем Алжир с победой!», — написал кронпринц Хусейн под снимками в Instagram.
На футбольный матч Хусейн и Раджва взяли с собой также свою почти двухлетнюю дочь принцессу Иман. Кронпринц и кронпринцесса, а также их дочь были одеты в футбольную форму иорданской команды.
Напомним, ранее мы рассказывали, что король и королева Нидерландов также приехали на Чемпионат мира по футболу и активно болели за свою национальную сборную.