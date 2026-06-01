Принцесса Раджва и принц Хусейн празднуют третью годовщину свадьбы: представлено фото
Принцесса Раджва и наследный принц Хусейн Иорданский сегодня празднуют третью годовщину со дня своей свадьбы.
В честь годовщины пары Королевский Хашимитский двор поделился новым портретным фото пары.
32-летняя принцесса Раджва выглядела потрясающе в шелковом платье цвета морской волны, у нее в ушах были серьги-висюльки с бриллиантами, а на пальце золотое кольцо. Снимок опубликовал журнал Hello!.
Наследный принц Хусейн, одетый в костюм, рубашку и галстук, идеально сочетался с образом своей жены. Он добавил к своему наряду значок в виде многоконечной красной звезды, точно такой же, как на национальном флаге страны.
Пара поженилась 1 июня 2023 года во дворце Захран в Аммане. На официальной свадебной церемонии невеста появилась в белом платье с длинными рукавами, асимметричным вырезом и драпированным лифом от Elie Saab, а обута была в балетки, а не туфли на каблуках.
А на свадебном приеме принцесса Раджва появилась в белом платье с пышной юбкой в сочетании с высокими перчатками от Dolce & Gabbana и с тиарой на голове.
В августе 2024 года принцесса Раджва и принц Хусейн впервые стали родителями, у них родилась дочь принцесса Иман.