Принцесса Раджва и принц Хусейн празднуют третью годовщину свадьбы: представлено фото

Принцесса Раджва и кронпринц Хусейн / © Getty Images

В честь годовщины пары Королевский Хашимитский двор поделился новым портретным фото пары.

32-летняя принцесса Раджва выглядела потрясающе в шелковом платье цвета морской волны, у нее в ушах были серьги-висюльки с бриллиантами, а на пальце золотое кольцо. Снимок опубликовал журнал Hello!.

Наследный принц Хусейн, одетый в костюм, рубашку и галстук, идеально сочетался с образом своей жены. Он добавил к своему наряду значок в виде многоконечной красной звезды, точно такой же, как на национальном флаге страны.

Пара поженилась 1 июня 2023 года во дворце Захран в Аммане. На официальной свадебной церемонии невеста появилась в белом платье с длинными рукавами, асимметричным вырезом и драпированным лифом от Elie Saab, а обута была в балетки, а не туфли на каблуках.

Свадьба принцессы Раджвы и кронпринца Хусейна / © Getty Images

А на свадебном приеме принцесса Раджва появилась в белом платье с пышной юбкой в сочетании с высокими перчатками от Dolce & Gabbana и с тиарой на голове.

Кронпринц Хусейн и принцесса Раджва / © Instagram королевы Рании

В августе 2024 года принцесса Раджва и принц Хусейн впервые стали родителями, у них родилась дочь принцесса Иман.

