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Принцесса Раджва и принц Хусейн с дочерью посетили Нью-Йорк
Принц Хусейн Иорданский и принц Матин из Брунея воссоединились в Нью-Йорке, что стало одним из самых трогательных семейных моментов в королевской жизни.
На фотографии, которой поделился Хусейн они запечатлены вместе с принцем Матином Брунейским, его женой, принцессой Анишей, и их дочерью, маленькой Захрой.
Эта встреча подчеркивает тесную дружбу, связывающую двух принцев уже почти десять лет, с тех пор как они познакомились во время обучения в Королевской военной академии Сандхерст на юге Англии.
Теперь, спустя годы, они снова встретились в совершенно другой период своей жизни и ознаменовали эти перемены рождением своих дочерей, Иман и Захры.
Принцесса Аниша предпочла для встречи облегающий вязаный топ шоколадного цвета без рукавов в сочетании с брюками. А принцесса Раджва выбрала коричневый вязаный свитер с длинными рукавами и синие джинсы-клеш с высокой талией, дополнив образ практически незаметным макияжем.
Напомним, в Нью-Йорке в эти дни находилась и королева Рания. Мы показывали несколько ее образов с визита.