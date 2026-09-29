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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Принцесса Раджва и принц Хусейн с дочерью посетили Нью-Йорк

Принц Хусейн Иорданский и принц Матин из Брунея воссоединились в Нью-Йорке, что стало одним из самых трогательных семейных моментов в королевской жизни.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Принц Матин, его жена Аниша, принцесса Раджва и принц Хусейн

Принц Матин, его жена Аниша, принцесса Раджва и принц Хусейн / © Instagram кронпринца Хусейна

На фотографии, которой поделился Хусейн они запечатлены вместе с принцем Матином Брунейским, его женой, принцессой Анишей, и их дочерью, маленькой Захрой.

Эта встреча подчеркивает тесную дружбу, связывающую двух принцев уже почти десять лет, с тех пор как они познакомились во время обучения в Королевской военной академии Сандхерст на юге Англии.

Принц Матин, его жена Аиша, принцесса Раджва и принц Хусейн / © Instagram кронпринца Хусейна

Принц Матин, его жена Аиша, принцесса Раджва и принц Хусейн / © Instagram кронпринца Хусейна

Теперь, спустя годы, они снова встретились в совершенно другой период своей жизни и ознаменовали эти перемены рождением своих дочерей, Иман и Захры.

Принцесса Аниша предпочла для встречи облегающий вязаный топ шоколадного цвета без рукавов в сочетании с брюками. А принцесса Раджва выбрала коричневый вязаный свитер с длинными рукавами и синие джинсы-клеш с высокой талией, дополнив образ практически незаметным макияжем.

Напомним, в Нью-Йорке в эти дни находилась и королева Рания. Мы показывали несколько ее образов с визита.

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