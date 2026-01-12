- Дата публикации
Принцесса Раджва продемонстрировала образ в черной водолазке и клетчатой макси-юбке
Иорданский кронпринц Хусейн и принцесса Раджва посетили первое публичное мероприятие в новом году.
Старший сын короля Абдаллы II и королевы Рании посетили издательство.
Кронпринц опубликовал фотографии в своем Instagram и написал:
«Обогащение арабского контента, особенно контента, предназначенного для детей, — это культурная ответственность перед будущими поколениями. Сегодня мы с Раджвой с удовольствием посетили издательство Jabal Amman Publishers и узнали больше об их работе по разработке арабского контента и технологически ориентированных решений для обучения».
Принцесса Раджва появилась на мероприятии в плиссированной юбке в клетку от Ourlegacy болотного цвета и сочетала его с черной трикотажной водолазкой, а в руках держала небольшую черную сумку Cosstores и обула туфли-лодочки на каблуках. Раджва собрала волосы заколкой сзади и сделала макияж, а также надела золотые лаконичные серьги.
Напомним, королева Иордании Рания недавно показывала, как путешествовала со своей младшей дочерью принцессой Сальмой.