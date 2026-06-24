Принцесса Раджва в стильном деловом образе составила компанию мужу Хусейну на мероприятии в США

Принцесса Раджва и кронпринц Хусейн / © Instagram.com/alhusseinjo

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После посещения матча чемпионата мира по футболу между сборными Иордании и Алжира на стадионе в районе залива Сан-Франциско вместе с королем Абдаллой II, супруги посетили предприятия передовой компании Replit в Силиконовой долине.

Это ведущая компания, занимающаяся разработкой интегрированных приложений искусственного интеллекта. Во время визита будущие король и королева Иордании встретились с основателем и генеральным директором компании, иорданским бизнесменом Амджадом Масадом, после чего Хусейн публично выразил свою глубокую гордость за таланты своей страны, способные конкурировать и лидировать в самых требовательных секторах мировой экономики, пишет vanitatis.

Принцесса Раджва и кронпринц Хусейн / © Instagram.com/alhusseinjo

Принцесса Раджва выглядела безупречно, облачившись в черный полосатый брючный костюм от Sportmax и туфли-лодочки на каблуках. Чтобы подчеркнуть свою фигуру, иорданская принцесса использовала итальянский кожаный пояс Hollyhock с серебряной пряжкой от Dehanche. А в качестве завершающего штриха к идеальному офисному образу Раджва надела на плечо сумку «East West» от Alaïa, которая выделяется своим изогнутым анатомическим силуэтом.

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Кронпринц Хусейн надел синий пиджак, голубую рубашку и черные брюки, и был обут в черные кожаные туфли.

Принцесса Раджва и кронпринц Хусейн / © Instagram.com/alhusseinjo

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