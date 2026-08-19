ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
316
Время на прочтение
1 мин

Принцесса Раджва в стильном образе посетила с мужем-кронпринцем Хусейном школу

Кронпринц Хусейн и его супруга принцесса Раджва посетили новое мероприятие вместе.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Принцесса Раджва и кронпринц Хусейн

Принцесса Раджва и кронпринц Хусейн / © Instagram кронпринца Хусейна

Будущий король Иордании и его супруга встретились с лучшими учениками средней школы, где принцесса Раджва появилась в короткой блузке с воротником-стойкой от Edeline Lee цвета слоновой кости и светло-серых широких брюках с высокой талией, и обута в белые кожаные туфли-слингбэки на каблуках от Gianvito Rossi.

В руках у Раджвы была небольшая черная сумка на короткой ручке от Strathberry. Волосы принцесса распустила, сделав легкую укладку волнами, классический дневной макияж и дополнила образ серьгами-висюльками.

Кронпринц Хусейн и принцесса Раджва / © Instagram кронпринца Хусейна

Кронпринц Хусейн был одет в темный классический костюм, белую рубашку и синий галстук.

Напомним, на днях королева Рания и король Абдалла II иорданские поделились фото своих новорожденных внучек – дочерей принцессы Иман – сестры кронпринца Хусейна.

Королева Рания и король Абдалла II с внучками / © Instagram королевы Рании

Королева Рания и король Абдалла II с внучками / © Instagram королевы Рании

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie