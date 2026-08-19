Принцесса Раджва в стильном образе посетила с мужем-кронпринцем Хусейном школу

Принцесса Раджва и кронпринц Хусейн / © Instagram кронпринца Хусейна

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Будущий король Иордании и его супруга встретились с лучшими учениками средней школы, где принцесса Раджва появилась в короткой блузке с воротником-стойкой от Edeline Lee цвета слоновой кости и светло-серых широких брюках с высокой талией, и обута в белые кожаные туфли-слингбэки на каблуках от Gianvito Rossi.

В руках у Раджвы была небольшая черная сумка на короткой ручке от Strathberry. Волосы принцесса распустила, сделав легкую укладку волнами, классический дневной макияж и дополнила образ серьгами-висюльками.

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Кронпринц Хусейн и принцесса Раджва / © Instagram кронпринца Хусейна

Кронпринц Хусейн был одет в темный классический костюм, белую рубашку и синий галстук.

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Напомним, на днях королева Рания и король Абдалла II иорданские поделились фото своих новорожденных внучек – дочерей принцессы Иман – сестры кронпринца Хусейна.

Королева Рания и король Абдалла II с внучками / © Instagram королевы Рании

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