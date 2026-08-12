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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Время на прочтение
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Принцесса Раджва выбрала сдержанный, но стильный лук для выхода в свет со своим мужем - будущим королем

Принцесса Раджва появилась вместе с наследным принцем Хусейном на церемонии вручения дипломов выпускникам шестого курса Технического университета Аль-Хусейна.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Принцесса Раджва и кронпринц Хусейн

Принцесса Раджва и кронпринц Хусейн / © Instagram.com/alhusseinjo

Раджва и Хусейн председательствовали на церемонии вручения дипломов шестому выпуску Технического университета имени Аль-Хусейна (HTU). Мероприятие собрало 450 выпускников различных технических и прикладных специальностей. В трогательной церемонии наследный принц и принцесса выразили искренние поздравления студентам и их семьям, а также благодарность преподавательскому составу за их преданность делу на протяжении последнего десятилетия.

Технический университет имени Аль-Хусейна был основан в честь самого наследного принца Хусейна. Университет был создан в 2017 году по инициативе личного фонда наследного принца Хусейна с целью содействия развитию технического образования и повышению трудоустройства молодых иорданцев.

Для этого случая принцесса Раджва выбрала костюм из двух частей от японского бренда Toga. Ее ансамбль состоял из серой жаккардовой ткани с барочным принтом, напоминающих текстильную архитектуру. Рубашка с классическим воротником и длинными пышными рукавами включала в себя своего рода короткую накидку, накинутую на плечи, и эффектный широкий пояс на талии, отделанный пряжками. Под жаккардовой тканью принцесса носила тонко плиссированную юбку миди металлического серого оттенка.

Также Раджва подобрала к образу элегантную черную сумочку от Alaïa и изящные черные туфли-лодочки от Saint Laurent, которые стали идеальным завершающим штрихом, подчеркнувшим ее фигуру для этого официального мероприятия.

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