Практически вся иорданская королевская семья отметила в этот понедельник День Независимости страны. По этому случаю невестка королевы Рании — принцесса Раджва — выбрала явно патриотичный образ, полный символики.

Жена кронпринца Хусейна блистала в бирюзовом платье, драпированном с одной стороны и украшенном асимметричной накидкой, ниспадающей с другой драпированной детали. Она дополнила образ клатчем Bottega Veneta Knot, который можно найти практически у каждой королевской особы. Ее клатч был телесного цвета, сочетался с туфлями и имел золотую застежку, как и брошь и украшения на рукавах.

Именно в этой детали кроется секрет патриотичного стиля принцессы Раджвы. Манжета была отделана золотыми аппликациями, образующими узор арабской каллиграфии, с фрагментом национального гимна «Иордания, земля решимости», который гласит: «Меч возник сам по себе, а твой меч — не меч».

Эта конкретная фраза отсылает к стойкости иорданского народа, и сама по себе эта деталь является достойной данью уважения со стороны Раджвы, которая, хотя и не родилась в этой стране, уже приняла ее как свою собственную, пишет vanitatis. В конце концов, она — жена будущего короля, и не исключено, что она также может стать матерью другого монарха, если у нее родится сын от брака с принцем Хусейном (сейчас они воспитывают почти двухгодовалую дочь принцессу Иман).

Напомним, ее свекровь, королева Рания, также выбрала роскошный образ для праздника Иордании.

