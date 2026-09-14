Принцесса Шарлотта и принц Луи начали новый учебный год: почему Уэльские не поделились фото

Принц Луи и принцесса Шарлотта / © Getty Images

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На прошлой неделе младшие дети Уэльских – принцесса Шарлотта и принц Луи – вернулись за парты. Осенний семестр в школе Ламбрук, где они учатся, начался 9 сентября.

Также в этом году их старший брат - принц Джордж – начал обучение в Итонском колледже после того, как закончил школу Ламбрук. Хотя принцесса Шарлотта и принц Луи не сопровождали своего старшего брата в его первый день в Итоне накануне, принц Уильям и принцесса Кейт были сфотографированы со своим старшим сыном в этот знаменательный день.

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Принцесса Кейт с сыном принцем Джорджем в Итоне / © Associated Press

Хотя фотографии первого дня принца Джорджа в Итоне были опубликованы, включая официальные снимки Джорджа в школьной форме, принц и принцесса Уэльские, не всегда публично отмечают начало учебного года. Вместо этого они традиционно отмечают важные события в жизни своих детей — такие как первые дни в детском саду или поступление в новые учебные заведения — публикуя портреты или устраивая фотосессии.

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Кейт и Уильям с принцем Джорджем в Итоне / © Associated Press

Именно поэтому, по всей видимости, семья не показала, как принц Луи и принцесса Шарлотта вернулись в Ламбрук.

Принц Луи и принцесса Шарлотта / © Getty Images

Напомним, еще в 2022 году мы рассказывали, во сколько обойдется учеба Джорджа, Шарлотты и Луи в этой частной британской школе.

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