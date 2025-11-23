Принцесса Шарлотта может потерять свой титул: почему дочь Кейт и Уильяма может оказаться в такой ситуации

Принцесса Шарлотта / © Associated Press

Реклама

Дочери принца и принцессы Уэльских — принцесса Шарлотте — сейчас всего десять лет, но, вероятно, однажды она сыграет важную роль в королевской семье. Будучи дочерью будущего короля и сестрой принца Джорджа, второго в очереди на престол, Шарлотта — важный член семьи.

Хотя однажды она, возможно, построит карьеру за пределами королевской семьи, после завершения образования она, вероятно, станет действующим членом королевской семьи. Однако пока неясно, какой титул она может получить. Это связано с тем, что при следующей крупной смене королевской семьи она может остаться вообще без титула, пишет express.

Принцесса Шарлотта / © Associated Press

Это связано с тем, что, когда ее отец Уильям станет королем, Джордж, скорее всего, получит титул принца Уэльского. А это означает, что Шарлотта не сможет продолжать называться принцессой Уэльский и может остаться без королевского титула.

Реклама

Принц Джордж и принц Уильям / © Associated Press

Однако есть предположение, что Шарлотта может принять титул королевской принцессы, тем более что она будет дочерью монарха. В настоящее время этот титул носит принцесса Анна, а Шарлотта сможет занять его только в том случае, если ее отец станет королем, и если принцессы Анны уже не будет в живых.