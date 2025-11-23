ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
177
Время на прочтение
1 мин

Принцесса Шарлотта может потерять свой титул: почему дочь Кейт и Уильяма может оказаться в такой ситуации

Принцессу Шарлотту могут ожидать серьезные перемены, когда ее отец принц Уильям станет королем.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцесса Шарлотта

Принцесса Шарлотта / © Associated Press

Дочери принца и принцессы Уэльских — принцесса Шарлотте — сейчас всего десять лет, но, вероятно, однажды она сыграет важную роль в королевской семье. Будучи дочерью будущего короля и сестрой принца Джорджа, второго в очереди на престол, Шарлотта — важный член семьи.

Хотя однажды она, возможно, построит карьеру за пределами королевской семьи, после завершения образования она, вероятно, станет действующим членом королевской семьи. Однако пока неясно, какой титул она может получить. Это связано с тем, что при следующей крупной смене королевской семьи она может остаться вообще без титула, пишет express.

Принцесса Шарлотта / © Associated Press

Принцесса Шарлотта / © Associated Press

Это связано с тем, что, когда ее отец Уильям станет королем, Джордж, скорее всего, получит титул принца Уэльского. А это означает, что Шарлотта не сможет продолжать называться принцессой Уэльский и может остаться без королевского титула.

Принц Джордж и принц Уильям / © Associated Press

Принц Джордж и принц Уильям / © Associated Press

Однако есть предположение, что Шарлотта может принять титул королевской принцессы, тем более что она будет дочерью монарха. В настоящее время этот титул носит принцесса Анна, а Шарлотта сможет занять его только в том случае, если ее отец станет королем, и если принцессы Анны уже не будет в живых.

Принцесса Анна / © Getty Images

Принцесса Анна / © Getty Images

Дата публикации
Количество просмотров
177
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie