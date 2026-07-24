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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
146
Время на прочтение
1 мин

Принцесса Шарлотта не любит заниматься этим видом спорта: что это

Принцесса Шарлотта любит спорт и обожает присутствовать на самых разных соревнованиях, но есть один вид спорта, который ей не по душе.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Принцесса Шарлотта

Принцесса Шарлотта / © Getty Images

Как сообщает The Royal Observer, во время визита в Уэйкфилд Тринити она встретилась с группой школьниц, занимающихся регби. В беседе с ними принцесса Кэтрин рассказала об активном образе жизни Шарлотты, но отметила:

«Она много занимается спортом, но не регби». Однако, похоже, нежелание Шарлотты заниматься регби было не всегда.

Принцесса Шарлотта / © Getty Images

Принцесса Шарлотта / © Getty Images

Для членов королевской семьи регби было неотъемлемой частью семейной жизни, и в интервью изданию Town & Country в 2023 году президент RFU Найджел Гиллингем сказал: «Кэтрин рассказывала мне, что регулярно играет в регби со своими детьми в саду, а также во многие другие виды спорта».

Однако юная принцесса проявляет интерес и к другим видам физической активности. Например, ей нравится гимнастика, которая занимает особое место в ее сердце и является ее любимым занятием.

Напомним, ранее принцесса Уэльская рассказала, почему не может заниматься любимым видом спорта, как раньше.

Принцесса Уэльская Кейт / © Getty Images

Принцесса Уэльская Кейт / © Getty Images

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Дата публикации
Количество просмотров
146
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