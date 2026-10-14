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Принцесса Шарлотта получила особый подарок после того, как удивила лондонцев в метро
Принцессу Шарлотту ждет приятный сюрприз. Во вторник ее отец принц Уильям вернулся домой с королевской прогулки с очень особенным подарком для своей дочери.
42-летний принц Уэльский сыграл в крикет с мировыми звездами на улице Мэлл перед Букингемским дворцом.
Примерно через 10 минут игры в крикет Уильям немного прогулялся, после чего Нат Скивер-Брант вручил ему специальную крикетную футболку для его дочери, принцессы Шарлотты.
Принц сиял от радости, когда брал в руки красно-синюю футболку для T20 на сезон 2026/2027, украшенную вышитым гербом «Трех львов».
Принцесса Шарлотта, вероятно, будет в восторге от подарка, поскольку известно, что она большая поклонница крикета и играет в школьной команде в Ламбрук.
Напомним, на прошлых выходных принцессу Шарлотту вместе с мамой принцессой Кейт заметили в лондонском метро.