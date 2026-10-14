ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
242
Время на прочтение
1 мин

Принцесса Шарлотта получила особый подарок после того, как удивила лондонцев в метро

Принцессу Шарлотту ждет приятный сюрприз. Во вторник ее отец принц Уильям вернулся домой с королевской прогулки с очень особенным подарком для своей дочери.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Принцесса Шарлотта

Принцесса Шарлотта / © Getty Images

42-летний принц Уэльский сыграл в крикет с мировыми звездами на улице Мэлл перед Букингемским дворцом.

Примерно через 10 минут игры в крикет Уильям немного прогулялся, после чего Нат Скивер-Брант вручил ему специальную крикетную футболку для его дочери, принцессы Шарлотты.

Принц Уильям / © Getty Images

Принц Уильям / © Getty Images

Принц сиял от радости, когда брал в руки красно-синюю футболку для T20 на сезон 2026/2027, украшенную вышитым гербом «Трех львов».

Принцесса Шарлотта, вероятно, будет в восторге от подарка, поскольку известно, что она большая поклонница крикета и играет в школьной команде в Ламбрук.

Принц Уильям / © Getty Images

Принц Уильям / © Getty Images

Напомним, на прошлых выходных принцессу Шарлотту вместе с мамой принцессой Кейт заметили в лондонском метро.

Принцесса Кейт и принцесса Шарлотта / © Associated Press

Принцесса Кейт и принцесса Шарлотта / © Associated Press

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie