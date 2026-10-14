Принцесса Шарлотта получила особый подарок после того, как удивила лондонцев в метро

Принцесса Шарлотта / © Getty Images

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42-летний принц Уэльский сыграл в крикет с мировыми звездами на улице Мэлл перед Букингемским дворцом.

Примерно через 10 минут игры в крикет Уильям немного прогулялся, после чего Нат Скивер-Брант вручил ему специальную крикетную футболку для его дочери, принцессы Шарлотты.

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Принц Уильям / © Getty Images

Принц сиял от радости, когда брал в руки красно-синюю футболку для T20 на сезон 2026/2027, украшенную вышитым гербом «Трех львов».

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Принцесса Шарлотта, вероятно, будет в восторге от подарка, поскольку известно, что она большая поклонница крикета и играет в школьной команде в Ламбрук.

Принц Уильям / © Getty Images

Напомним, на прошлых выходных принцессу Шарлотту вместе с мамой принцессой Кейт заметили в лондонском метро.

Принцесса Кейт и принцесса Шарлотта / © Associated Press

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