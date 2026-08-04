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Принцесса Шарлотта продемонстрировала своё хобби и доказала, что она очень творческая девочка
У юной принцессы есть увлечение, которое не покидает её уже несколько лет.
1 августа семья принца Уильяма в полном составе посетила Игры Содружества в Глазго. Вместе с принцем Уэльским на мероприятие пришли его супруга Кейт и их трое детей: принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи.
Для этого семейного выхода Шарлотта надела белое легкое платье с гороховым принтом и горизонтальными полосками от Guess. Наряд девочки также украшали рукава-флатер, рюши на подоле юбки и пуговицы. Принцесса надела этот милый наряд в сочетании с белыми классическими балетками.
Образ девочки был очень нежным и простым, но она добавила к нему интересный акцент — тонкий самодельный браслет из ниток. Известно, что плетение таких браслетов — хобби Шарлотты, и время от времени с подобными украшениями на руках появляются другие члены её семьи, в частности, браслет носил её отец Уильям, мама и даже дедушка-король.