Принцесса Шарлотта скопировала образ своей мамы Кейт и попала в заголовки прессы

Юная Шарлотта появилась с родителями и своими братьями — принцами Джорджем и Луи на рождественском концерте в Вестминстерском аббатстве 5 декабря и очаровала не только выбором платья, но и прической.

Внимательные королевские поклонники обратили внимание на то, что Шарлотта воссоздала образ своей матери, 43-летней принцессы Кейт, когда принцесса Уэльская заколола волосы черным бантом, посетив концерт в честь 80-летия Дня Победы на Параде Конной гвардии в Лондоне 8 мая 2025 года.

Юная принцесса Шарлотта надела бант на волосы на концерт рождественских гимнов и была в темно-синим платьем с большим белым воротником, темно-синих колготах и обута в лакированные балетки.

Напомним, ранее мы рассказывали, что принцессу Кейт захейтили за выбор юбки для праздничного концерта.