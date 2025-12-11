- Дата публикации
Принцесса Шарлотта скопировала образ своей мамы Кейт и попала в заголовки прессы
Дочь принцессы Уэльской — 10-летняя принцесса Шарлотта — воссоздала прическу своей матери с концерта в честь Дня Победы в мае 2025 года.
Юная Шарлотта появилась с родителями и своими братьями — принцами Джорджем и Луи на рождественском концерте в Вестминстерском аббатстве 5 декабря и очаровала не только выбором платья, но и прической.
Внимательные королевские поклонники обратили внимание на то, что Шарлотта воссоздала образ своей матери, 43-летней принцессы Кейт, когда принцесса Уэльская заколола волосы черным бантом, посетив концерт в честь 80-летия Дня Победы на Параде Конной гвардии в Лондоне 8 мая 2025 года.
Юная принцесса Шарлотта надела бант на волосы на концерт рождественских гимнов и была в темно-синим платьем с большим белым воротником, темно-синих колготах и обута в лакированные балетки.
Напомним, ранее мы рассказывали, что принцессу Кейт захейтили за выбор юбки для праздничного концерта.