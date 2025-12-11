ТСН в социальных сетях

Общество
356
1 мин

Принцесса Шарлотта скопировала образ своей мамы Кейт и попала в заголовки прессы

Дочь принцессы Уэльской — 10-летняя принцесса Шарлотта — воссоздала прическу своей матери с концерта в честь Дня Победы в мае 2025 года.

Ольга Кузьменко
Принцесса Шарлотта

Принцесса Шарлотта / © Getty Images

Юная Шарлотта появилась с родителями и своими братьями — принцами Джорджем и Луи на рождественском концерте в Вестминстерском аббатстве 5 декабря и очаровала не только выбором платья, но и прической.

Семья Уэльских на рождественском концерте / © Associated Press

Семья Уэльских на рождественском концерте / © Associated Press

Внимательные королевские поклонники обратили внимание на то, что Шарлотта воссоздала образ своей матери, 43-летней принцессы Кейт, когда принцесса Уэльская заколола волосы черным бантом, посетив концерт в честь 80-летия Дня Победы на Параде Конной гвардии в Лондоне 8 мая 2025 года.

Принцесса Кейт / © Getty Images

Принцесса Кейт / © Getty Images

Юная принцесса Шарлотта надела бант на волосы на концерт рождественских гимнов и была в темно-синим платьем с большим белым воротником, темно-синих колготах и обута в лакированные балетки.

Принцесса Шарлотта / © Getty Images

Принцесса Шарлотта / © Getty Images

Напомним, ранее мы рассказывали, что принцессу Кейт захейтили за выбор юбки для праздничного концерта.

Принцесса Уэльская на рождественском концерте / © Getty Images

Принцесса Уэльская на рождественском концерте / © Getty Images

356
