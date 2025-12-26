Принцесса Шарлотта скопировала старый образ своей мамы Кейт для рождественского мероприятия

Принцесса Шарлотта и принцесса Кейт / © Getty Images

10-летняя принцесса Шарлотта Уэльская очаровала публику, появившись вместе со своими братьями и родителями на ежегодной традиционной рождественской службе в Сандрингеме. Девочка была одета сдержанно и в выдержанной стилистике, которую для нее подобрали стилисты и мама, ведь в одежде подобного стиля и с прическами ее можно в последнее время увидеть почти всегда.

Принцесса Шарлотта / © Associated Press

Она носила пальто от бренда Catherine Walker, который на протяжении многих лет сотрудничает с королевской семьей. Бренд создавал одежду для принцессы Дианы, принцессы Кейт, а теперь и для маленькой Шарлотты. Этот образ также дополнили балетки от Tory Burch и бархатный бант в волосы.

Принцесса Шарлотта / © Getty Images

Однако было ощущение, что при создании образа для девочки бренд вдохновился старым луком Кэтрин, ведь в похожем пальто она появилась зимой 2011 года, когда только была в статусе невесты принца Уильяма.

Ее пальто было тоже бежевым и приталенным, имело контрастные коричневые накладные карманы и воротник. Изделие было от бренда Katherine Hooker, а дополнила она лук коричневой замшевой обувью, коричневыми колготками и клатчем.

Принцесса Кейт, 2011 год / © Getty Images

Особого внимания заслуживала тогда шляпка Кейт, ведь ее голову украшало оригинальное произведение от бренда Vivien Sheriff с перьями. Хотя Шарлотта на Рождество и не надела шляпку, но ее бантик в волосы тоже был из бархата.

Принцесса Кейт, 2011 год / © Getty Images

Ранее мы рассказывали о нарядах, которые принцесса Диана носила на Рождество.