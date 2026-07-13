Принцесса Шарлотта в голубом платье с рюшами очаровала гостей на Уимблдоне

Принцесса Шарлотта / © Getty Images

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Кейт Миддлтон и принц Уильям привели своих двух старших детей — 12-летнего принца Джорджа и 11-летнюю принцессу Шарлотту — посмотреть финал мужского одиночного разряда между Янником Синнером и Александром Зверевым на Уимблдоне.

Принц Уильям, принц Джордж, принцесса Шарлотта и принцесса Кейт / © Associated Press

Юная принцесса Шарлотта не осталась без внимания публики. Девочка была одета в голубое платье с рюшами на рукавах и лентой на талии, носила солнцезащитные очки и соломенную шляпу с зеленой лентой. Говорят, зрителям Уимблдонского турнира разрешили надевать головные уборы из-за невыносимой жары в Лондоне.

Принцесса Шарлотта / © Getty Images

Температура была около 27-30°C, а принцы Джордж и Уильям были одеты в костюмы и галстуки для спортивного мероприятия. Джорджа видели, как он охлаждался, попивая воду и используя белый ручной вентилятор, прямо как королева Камилла несколькими днями ранее.

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Принц Джордж / © Associated Press

Принц Джордж и принцесса Шарлотта / © Getty Images

Принцесса Кейт и принц Уильям также время от времени надевали солнцезащитные очки во время матча.

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