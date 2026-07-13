ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
229
Время на прочтение
1 мин

Принцесса Шарлотта в голубом платье с рюшами очаровала гостей на Уимблдоне

Принцесса Шарлотта Уэльская посетила теннисный турнир вместе со своей семьей.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Комментарии
Принцесса Шарлотта

Принцесса Шарлотта / © Getty Images

Кейт Миддлтон и принц Уильям привели своих двух старших детей — 12-летнего принца Джорджа и 11-летнюю принцессу Шарлотту — посмотреть финал мужского одиночного разряда между Янником Синнером и Александром Зверевым на Уимблдоне.

Принц Уильям, принц Джордж, принцесса Шарлотта и принцесса Кейт / © Associated Press

Принц Уильям, принц Джордж, принцесса Шарлотта и принцесса Кейт / © Associated Press

Юная принцесса Шарлотта не осталась без внимания публики. Девочка была одета в голубое платье с рюшами на рукавах и лентой на талии, носила солнцезащитные очки и соломенную шляпу с зеленой лентой. Говорят, зрителям Уимблдонского турнира разрешили надевать головные уборы из-за невыносимой жары в Лондоне.

Принцесса Шарлотта / © Getty Images

Принцесса Шарлотта / © Getty Images

Температура была около 27-30°C, а принцы Джордж и Уильям были одеты в костюмы и галстуки для спортивного мероприятия. Джорджа видели, как он охлаждался, попивая воду и используя белый ручной вентилятор, прямо как королева Камилла несколькими днями ранее.

Принц Джордж / © Associated Press

Принц Джордж / © Associated Press

Принц Джордж и принцесса Шарлотта / © Getty Images

Принц Джордж и принцесса Шарлотта / © Getty Images

Принцесса Кейт и принц Уильям также время от времени надевали солнцезащитные очки во время матча.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
229
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie