Принцесса Шарлотта выбрала особенное украшение на запястье для семейного выхода

Принцесса Шарлотта / © Associated Press

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В этом году Шарлотта присутствовала вместе с родителями и старшим братом принцем Джорджем на мужском финале турнира.

10-летняя Шарлотта была в белом платье с оборкой по подолу, черной V-образной строчкой и небольшим бантом на талии. Мы обратили внимание на розовый маникюр принцессы, а также браслеты на ее запястьях.

Лотты носила браслет Pandora за 87 долларов. Изящный серебряный браслет был украшен тремя очаровательными подвесками этого бренда, включая фигурку персонажа из любимого фильма ее старшего брата Джорджа — «Король Лев».

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Принцесса Шарлотта / © Associated Press

Отметим, что в 2017 году принц Уэльский признался, что любимый фильм его сына — диснеевский «Король Лев». Во время королевского визита в Паддингтон, принц Уильям рассказал, что они вместе смотрели этот классический мультфильм «несколько раз».

Как пишет express.co.uk к браслету принцессы Шарлотты была прикреплена очаровательная подвеска Pandora стоимостью с изображением Налы из «Короля Льва».

Принцесса Шарлотта / © Associated Press

Принцесса Уэльская, к слову, приехала на турнир тоже с новым украшением на шее, подробнее о котором мы уже рассказывали.

Принцесса Уэльская на Уимблдоне / © Associated Press