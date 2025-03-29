Принцесса Швеции Мадлен / © Getty Images

Реклама

28 марта принцесса Швеции Мадлен — младшая сестра кронпринцессы Виктории — представила новый натуральный бренд по уходу за кожей MinLen на саммите Art of Beauty & Health в городе Дюссельдорфе, Германия. Свой бренд она запустила в сотрудничестве со знаменитой швейцарской косметической компанией Weleda.

На мероприятии ее сопровождал муж Крис О’Нил. Название бренда MinLen происходит от шведского слова «my» (min) и «soft» (len). Len также является прозвищем принцессы Мадлен. Новое дело Мадлен никак не связано с королевской семьей и является ее частным бизнесом. Решение о создании компании было принято в ходе диалога с королем Карлом XVI Густавом — отцом принцессы.

Принцесса Швеции Мадлен / © Getty Images

На презентации 42-летняя Мадлен появилась в наряде голубого цвета — брючном костюме от бренда Veronica Beard. Носила его она в сочетании с белым топом, туфлями-лодочками и лаконичными украшениями. Волосы принцесса уложила в элегантную прическу.

Реклама

Принцесса Швеции Мадлен / © Getty Images

Также стоит отметить, что принцесса Мадлен уже давно не получает никаких выплат от государства, она участвует и выполняет официальные поручения по мере необходимости, исходя из пожеланий свсоего отца. Бизнес-деятельность не повлияет на ее работу, как принцессы и публичный имидж.

Принцесса Мадлен с мужем и детьми / © Getty Images Принцесса Мадлен с младшей дочерью Адриенн / © Getty Images Принцесса Мадлен / © Getty Images Принцесса Мадлен с мужем Кристофером / © Associated Press Принцесса Мадлен / © Associated Press Принцесса Мадлен / © Associated Press Принцесса Мадлен / © Associated Press Принцесса Мадлен с мамой королевой Сильвией / © Associated Press Принцесса Мадлен / © Associated Press