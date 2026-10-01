Принцесса София блеснула стильным деловым образом на открытии парламента

Принц Карл Филипп и принцесса София / © Getty Images

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София посетила торжественное мероприятие со своим мужем принцем Карлом Филиппом и другими членами шведской королевской семьи.

Мать четверых детей выбрала для выхода жакет с баской из крепа от Mrselfportrait и черную юбку длины миди, слегка расклешенную внизу. Она дополнила образ лаковыми туфлями Gianvito Rossi и крокодиловым прямоугольным клатчем от Toteme. Образ принцессы дополняла подвеска со знаками зодиаков ее четверых детей от бренда Engelbert 1920, в ушах серьги, а на запястье несколько браслетов.

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Принц Карл Филипп и принцесса София / © Getty Images

Принц Карл Филипп также великолепно выглядел в темно-синем костюме, белой рубашка и синем галстуке в крапинку и полоску.

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На этом же мероприятии появилась и сестра Карла Филиппа – принцесса Мадлен. Она выбрала жакет с вырезом-лодочкой и белыми манжетами и юбку длины до колен, дополнив лук классической повязкой на голову и лаконичной сумкой на короткой ручке.

Принцесса Мадлен с мужем Кристофером О’Нилом / © Getty Images

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