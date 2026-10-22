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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Принцесса София блистала в красивом бархатном платье на торжестве в Стокгольме

Принц Карл Филипп и принцесса София посетили торжество по случаю 100-летия Стокгольмского ротари-клуба, которое состоялось в отеле Grand Hôtel.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Принцесса София и принц Карл Филипп на мероприятии

Принцесса София и принц Карл Филипп на мероприятии / © kungahuset.se

Клуб «Ротари» был основан в 1905 году в Чикаго, США, юристом Полом Харрисом. Его целью было объединение людей разных профессий и происхождения для обмена опытом и обретения друзей на всю жизнь.

Название «Ротари» происходит от существовавшей ранее практики поочередного посещения членами клуба мест работы.

Принцесса София и принц Карл Филипп на мероприятии / © kungahuset.se

Принцесса София и принц Карл Филипп на мероприятии / © kungahuset.se

Ротари в Швеции было основано в 1926 году с созданием Стокгольмского ротарианского клуба. Швеция стала 43-й страной, где действует Ротари, а Стокгольмский ротарианский клуб — 2256-м клубом в мире.

Принцесса София приехала на торжественный вечер в темно-зеленом бархатном платье с V-образным декольте, обута в замшевые туфли-лодочки черного цвета, а в руках держала маленькую черную сумку на короткой ручке. Принцесса сделала красивую укладку локонами и вечерний макияж, а у нее на шее красовалась цепочка с четырьмя подвесками – знаками зодиака ее четверых детей.

Принц Карл Филипп / © kungahuset.se

Принц Карл Филипп / © kungahuset.se

Принц Карл Филипп был одет в классический темно-синий костюм, белую рубашку и синий галстук в принт.

Напомним, ранее принцесса София в бордовом платье без рукавов появилась на важной церемонии, представ в красивом аутфите.

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