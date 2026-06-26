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Принцесса София и принц Карл Филипп опубликовали милое летнее фото своих четверых детей
Шведская королевская семья поделилась очень милым снимком детей принца Карла Филиппа и принцессы Софии.
Шведская королевская семья официально начала отходить от своих официальных обязанностей, и сделала это, подарив своим подписчикам один из самых трогательных снимков сезона.
Принц Карл Филипп и принцесса София Шведские начали летний сезон с публикации новой фотографии своих четверых детей в своем официальном аккаунте в Instagram.
«Желаем всем вам очень счастливого лета!», - написано под снимком.
На фотографии дети Карла Филиппа и Софии их дети позируют вместе в спасательных жилетах, готовые насладиться летним днем.
Принц Александр, старший из братьев и сестер, изображен в забавной маленькой зеленой панаме, нежно держа на коленях самого младшего члена семьи, принцессу Инес. Одетая в белую майку и джинсовую юбку, игриво показывая свои маленькие зубки в камеру, девочка стала звездой фотографии, демонстрируя свою характерную выразительность.
Их родители на снимке не присутствовали, а, скорее всего, были рядом просто за кадром.