Принцесса София появилась на банкете в платье с градиентом и своей обновленном свадебной тиаре

Принцесса София и принц Карл Филипп / © Getty Images

Реклама

Шведский монарх отпраздновал 30 апреля свое 80-летие. По этому случаю семья собрала множество гостей на дневном обеде, а потом и на вечернем банкете.

Невестка короля — жена его единственного сына принца Карла Филиппа — принцесса София — посетила мероприятие вместе с мужем. Ее Высочество выбрала для светского мероприятия красивое платье, сшитое на заказ брендом Lilli Jahilo с цветным градиентом на юбке, в руках держала клатч от Gucci, подобранный в тон ее наряда, серьги, брошь и браслет на запястье Софии были из аметистового гарнитура, а на голове она носила свою свадебную тиару «Пальметту», в которую на этот раз были вставлены аметистовые камни.

Образ получился красивый и нежный, а макияж и прическа, которые сделала принцесса, соответствовали торжественному моменту.

Реклама

Напомним, на дневном мероприятии принцесса София появилась в голубом платье-миди из крепа Roland Mouret и накидке, а у нее на голове была шляпа, которая напомнила нам образ Мелании Трамп.

Новости партнеров