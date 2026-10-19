Принцесса София в бордовом платье без рукавов появилась на важной церемонии

Принцесса София / © instagram.com/kungahuset

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Принцесса София присутствовала на церемонии вручения дипломов в университете Софиагеммет, центре, специализирующемся на подготовке медицинских кадров, с которым она поддерживает тесные связи уже десять лет. Ее присутствие на этом торжестве стало традицией, хотя связь выходит далеко за рамки вручения дипломов. В частности, во время пандемии она даже работала волонтером в больнице.

Во время церемонии, состоявшейся в Голубом зале городской ратуши, принцесса София сопровождала студентов, завершивших обучение по специальности «медицинский работник». Королевская особа приняла участие во вручении стипендий студентам-медсестрам, отличившимся академическими достижениями, и произнесла речь, в которой подчеркнула важность сочувствия и ответственности, необходимых при уходе за пациентами.

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Принцесса София / © instagram.com/kungahuset

На церемонии Ее Высочество появилась в бордовом платье от Roland Mouret, одного из дизайнеров, чьи работы также предпочитает принцесса Уэльская Кейт. Это платье средней длины из крепа с круглым вырезом, короткими рукавами и структурированными плечами, подчеркивающее талию и расширяющееся книзу в юбку А-силуэта. Самая узнаваемая деталь — боковые оборки в стиле пеплум, которые добавляют объем силуэту.

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В завершение образа София Шведская выбрала черные туфли-лодочки на шпильке с острым носком и в руках держала крокодиловый клатч. Что касается украшений, она отдала предпочтение сдержанной элегантности, выбрав золотой браслет и несколько колец, отказавшись от ожерелий, которые бы слишком сильно подчеркивали ее декольте. Ее длинные каштаново-коричневые волосы были распущены, уложены на прямой пробор, а четко очерченные волны ниспадали на плечи. В макияже жена принца Карла Филиппа подчеркнула глаза и розовые губы.

Принцесса София / © instagram.com/kungahuset

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