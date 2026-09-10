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Принцесса София в длинном платье и шляпе с вуалью на церемонии прощания с королем Норвегии
Шведская принцесса София и ее муж принц Карл Филипп вчера присутствовали на прощании с королем Норвегии Харальдом V в Осло.
Принцесса София выбрала для траурного мероприятия весьма скромный лук. Она надела пальто Ida Sjostedt черного цвета, а под ним у принцессы было такое же лаконичное черное макси-платье с вырезом «лодочка» от Maison Lilli Jahilo.
Образ принцессы Швеции завершали туфли-лодочки из лакированное кожи Gianvito Rossi и черная шляпа с ободком и вуалью на голове. Принцесса София также собрала волосы в низкую прическу и сделала выразительный макияж. Ее муж принц Карл Филипп был одет в военную форму, как и многие другие королевские особы мужского пола в этот день.
Мы также рассказывали, почему королевские женщины носили вуали на прощании с королем Харальдом V.