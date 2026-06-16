Принцесса София в цветочном платье с оборками блистала на концерте в Опере

Принцесса София и принц Карл Филипп / © instagram.com/kungahuset

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После благодарственной службы Te Deum, которая прошла в часовне Королевского дворца в Стокгольме, которую София и Карл Филипп посетили вместе с остальными членами королевской семьи, они отправились на концерт в Оперу.

Принцесса София была одета в красивое макси-платье из жаккардового атласа, сшитое на заказ брендом Bytimo, украшенное вышивкой пастельных тонов и кружевными вставками. К наряду София подобрала прямоугольный клатч французского бренда Pourchetparis и туфли от Gianvito Rossi. А образ дополнила серьгами-висюльками из 18-каратного золота и розового золота с камнями и бриллиантами от Ole Lynggaard Copenhagen. Волосы принцесса собрала в высокую прическу и сделала макияж.

Принцесса София и принц Карл Филипп / © Шведская королевская семья/Instagram

Принц Карл Филипп был одет в черный смокинг и также выглядел элегантно.

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Напомним, королева Сильвия появилась на концерте в нежно-розовом платье с прямым подолом и твидовым верхом, расшитым цветами.

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