Сириваннавари Нариратана / © Associated Press

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Дочь короля и королевы Таиланда — принцесса Сириваннавари Нариратана — стала одной из самых элегантных гостей государственного банкета, который президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит устроили в честь официального визита тайской королевской семьи.

Супруги Макрон, королевская чета Таиланда и их дочь Сириваннавари Нариратана / © Associated Press

Сириваннавари предстала в изысканном образе в традиционном стиле, в котором сочетались национальные мотивы и роскошные детали. На ней был двухцветный ансамбль, состоящий из синего топа без рукавов, расшитого бисером и мелкими кристаллами, и длинной золотисто-голубой юбки с традиционным геометрическим узором. Талию принцесса подчеркнула широким золотым поясом с декоративной пряжкой и складчатой шелковой вставкой — характерным элементом тайского национального костюма. В этом наряде хорошо была заметна похудевшая фигура Нариратаны.

Супруги Макрон, королевская чета Таиланда и их дочь Сириваннавари Нариратана / © Associated Press

Особое внимание привлекли аксессуары. Сириваннавари дополнила образ туфлями-лодочками цвета металлик на высоких каблуках и блестящим клатчем с металлической отделкой.

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Сириваннавари Нариратана / © Associated Press

Из украшений принцесса выбрала элегантные длинные серьги-люстры с бриллиантами и сапфирами, браслеты с камнями, кольца и золотую брошь с портретом, закрепленную на лифе платья.

Супруги Макрон, королевская чета Таиланда и их дочь Сириваннавари Нариратана / © Associated Press

Волосы она собрала в гладкий высокий пучок, украшенный изящными блестящими заколками. Макияж был сделан с акцентом на выразительные стрелки, матовую бордово-бежевую помаду и легкий румянец, что гармонично завершило ее вечерний образ.

Сириваннавари Нариратана / © Associated Press

Элегантный традиционный наряд принцессы стал одним из самых ярких модных акцентов государственного ужина, подчеркнув богатство тайской культуры и безупречный стиль представительницы королевской семьи.

Сириваннавари Нариратана / © Associated Press

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