Принцесса Уэльская довела финалистку Уимблдона до слез: как это произошло

Принцесса Уэльская / © Associated Press

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Кейт проявила свое истинное лицо, подбодрив американскую спортсменку Аманду Анисимову после ее сокрушительного поражения в финале женского одиночного разряда Уимблдона, которое довело звезду тенниса до слез.

Анисимова потерпела поражение от польской теннисистки Иги Свентек со счетом 6:0, 6:0. Матч закончился всего за 57 минут. Это был первый случай за столетие, когда финалистка женского одиночного разряда Уимблдона не выиграла ни одного гейма.

Принцесса Кейт и Аманда Анисимова / © Associated Press

Как пишет журнал Ok! после матча американка явно была расстроена и ненадолго покинула корт, прежде чем вернуться для телеинтервью и церемонии награждения. 12-я ракетка мира выразила благодарность своим болельщикам и семье перед тем, как получить тарелку за второе место от принцессы Уэльской Кейт, которая является королевским покровителем Всеанглийского клуба. Во время их общения принцесса утешала Анисимову после ее первого финала турнира Большого шлема, который она вряд ли когда-либо забудет. Позже Анисимова рассказала, что Кейт, в частности, посоветовала ей «держать голову высоко», что лишь усилило ее эмоции.

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Принцесса Кейт вручает награду победительнице Уимблдона Иги Свентек / © Associated Press

«Для меня было большой честью познакомиться с ней», — объяснила 23-летняя спортсменка. «Я не была уверена, выйдет ли она сегодня, будет ли она там, так что было очень приятно ее увидеть. Она определенно сказала несколько вещей, которые снова меня расстроили! Но она была очень добра и велела мне не вешать нос. Я не хочу раскрывать все, что она мне сказала, но я также поговорила с ней после матча, потому что проходила мимо, и она сказала мне все самое лучшее. Так что, думаю, сегодняшний день был позитивным, и я могу сосредоточиться на этом, а не на матче», — подытожила спортсменка.

Принцесса Уэльская / © Associated Press

Напомним, в мужском финале принцесса Кейт появилась на Уимблдоне вместе с мужем принцем Уильямом и старшими детьми — Джорджем и Шарлоттой.

Семья Уэльских на Уимблдоне в Лондоне / © Associated Press