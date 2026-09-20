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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Принцесса Уэльская голыми руками принялась за уборку мусора на пляже

Во время недавней поездки в Шотландию принцесса Уэльская поучаствовала в уборке мусора во время визита на пляж Эттрик-Бей.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Принцесса Уэльская Кейт

Принцесса Уэльская Кейт / © Getty Images

Там принцесса Кейт и ее муж принц Уильям встретились с участниками организации Beachwatch Bute. Супруги Уэльские посетили остров Бьют в конце прошлой неделе, это стало одной из первых их поездок после того, как старший сын принц Джордж поступил в Итонский колледж.

Принц и принцесса Уэльские / © Associated Press

Принц и принцесса Уэльские / © Associated Press

Принцесса всю поездку была в одном и том же образе, надев джинсы Holland Cooper, плащ Burberry, обута она была в сапоги-челси, а на голове у нее была кепка в тон основного наряда.

Принцесса Уэльская Кейт / © Getty Images

Принцесса Уэльская Кейт / © Getty Images

В таком стильном образе и даже без перчаток принцесса Уэльская взяла пакет для мусора и принялась убирать пляж.

Принцесса Уэльская Кейт / © Getty Images

Принцесса Уэльская Кейт / © Getty Images

Королевские особы часто отправляются на сбор мусора, чтобы показать пример публике, что забота о природе — неотъемлемая часть человеческой жизни.

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