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Принцесса Уэльская изысканно присела в реверансе перед султаном Омана на церемонии приветствия
Невестка короля Чарльза в очередной раз продемонстрировала на публике, что обладает идеальными навыками исполнения реверанса.
Принцесса Уэльская и принц Уильям присутствовали на торжественной церемонии встречи султана Омана Хайсама бен Тарика во внутреннем дворе Виндзорского замка в первый день трехдневного государственного визита султана Омана в Соединенное Королевство.
Король Чарльз III снял свой цилиндр, чтобы поприветствовать султана, и широко улыбнулся, пожимая ему руку после прибытия оманского правителя.
А принцесса Уэльская, одетая в пальто лесного зеленого цвета от Сары Бертон для Alexander McQueen и шляпу от Джульетты Боттерилл, а также обута в туфли-лодочки на высоких каблуках, эффектно присела в реверансе перед султаном Омана, продемонстрировав свое мастерство.
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