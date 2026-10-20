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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Время на прочтение
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Принцесса Уэльская изысканно присела в реверансе перед султаном Омана на церемонии приветствия

Невестка короля Чарльза в очередной раз продемонстрировала на публике, что обладает идеальными навыками исполнения реверанса.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Принцесса Уэльская

Принцесса Уэльская / © Associated Press

Принцесса Уэльская и принц Уильям присутствовали на торжественной церемонии встречи султана Омана Хайсама бен Тарика во внутреннем дворе Виндзорского замка в первый день трехдневного государственного визита султана Омана в Соединенное Королевство.

Король Чарльз и султан Омана / © Associated Press

Король Чарльз и султан Омана / © Associated Press

Король Чарльз III снял свой цилиндр, чтобы поприветствовать султана, и широко улыбнулся, пожимая ему руку после прибытия оманского правителя.

Принцесса Уэльская Кейт / © Getty Images

Принцесса Уэльская Кейт / © Getty Images

А принцесса Уэльская, одетая в пальто лесного зеленого цвета от Сары Бертон для Alexander McQueen и шляпу от Джульетты Боттерилл, а также обута в туфли-лодочки на высоких каблуках, эффектно присела в реверансе перед султаном Омана, продемонстрировав свое мастерство.

Султан Омана, король Чарльз и королева Камилла / © Associated Press

Султан Омана, король Чарльз и королева Камилла / © Associated Press

Ранее, напомним, мы собрали для вас подборку смешных, странных и неуклюжих королевских реверансов.

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