Принцесса Уэльская изысканно присела в реверансе перед султаном Омана на церемонии приветствия

Принцесса Уэльская / © Associated Press

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Принцесса Уэльская и принц Уильям присутствовали на торжественной церемонии встречи султана Омана Хайсама бен Тарика во внутреннем дворе Виндзорского замка в первый день трехдневного государственного визита султана Омана в Соединенное Королевство.

Король Чарльз и султан Омана / © Associated Press

Король Чарльз III снял свой цилиндр, чтобы поприветствовать султана, и широко улыбнулся, пожимая ему руку после прибытия оманского правителя.

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Принцесса Уэльская Кейт / © Getty Images

А принцесса Уэльская, одетая в пальто лесного зеленого цвета от Сары Бертон для Alexander McQueen и шляпу от Джульетты Боттерилл, а также обута в туфли-лодочки на высоких каблуках, эффектно присела в реверансе перед султаном Омана, продемонстрировав свое мастерство.

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Султан Омана, король Чарльз и королева Камилла / © Associated Press

Ранее, напомним, мы собрали для вас подборку смешных, странных и неуклюжих королевских реверансов.

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