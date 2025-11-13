Принцесса Уэльская Кейт объявила важную новость, а дворец поделился подробностями

Принцесса Уэльская Кейт / © Associated Press

В полночь 13 ноября по местному времени Кенсингтонский дворец объявил, что принцесса Уэльская проведет свою пятую ежегодную рождественскую службу «Вместе на Рождество» в пятницу, 5 декабря, в Вестминстерском аббатстве в Лондоне.

Принцесса Уэльская Кейт на рождественском концерте 2024 года / © Associated Press

Принцессой был объявлен и список звездных гостей, и он поистине впечатляет. В этом году в мероприятии примут участие Кейт Уинслет, Ханна Уоддингем, Дэн Смит и Чиветель Эджиофор.

Кейт Уинслет, обладательница премии «Оскар», примет участие в мероприятии после своего назначения послом Фонда короля, одного из личных благотворительных фондов короля Чарльза в июне этого года.

Король Чарльз и Кейт Уинслет / © Associated Press

Тема мероприятия этого года — «Любовь во всех ее проявлениях».

«В этом году служба объединит людей, чтобы отпраздновать любовь во всех ее проявлениях — будь то любовь в семье, в дружбе, в разных сообществах или даже в моменты глубокой связи с незнакомцами. В мире, который часто кажется раздробленным и разобщенным, любовь — это сила, которая объединяет нас всех — независимо от поколения, сообщества, культуры и веры», — говорится в заявлении дворца.

Принцесса Уэльская, как хозяйка вечера, появится на записи концерта вместе со своей семьей — мужем принцем Уильямом и тремя детьми. Напомним, первый такой концерт Кейт организовала в 2021 году, чтобы почтить память тех, кто сделал все возможное для других во время пандемии COVID-19. С тех пор это мероприятие продолжается, превратившись в празднование лучших достижений в жизни сообществ по всей Великобритании.