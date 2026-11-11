Принцесса Уэльская Кейт впервые откровенно заговорила о раке

Принцесса Уэльская / © Associated Press

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Болезнь принцессы Уэльской из полной загадки и почти табуированной темы превратилась в предмет полного обсуждения. И теперь, когда ее муж принц Уильям стал приглашенным редактором журнала «Country Life», она почувствовала в себе силу и находясь в надежных руках поделилась некоторыми подробностями своего выздоровления.

Принцесса Уэльская, объявившая о своей болезни в марте 2024 года после трех месяцев отсутствия на публике, признала, что врачи предупреждали ее о том, что возвращение к нормальной жизни займет время:

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Принцесса Уэльская / © Associated Press

«В больнице мне сказали, что мое выздоровление не будет линейным. Будут хорошие дни и плохие дни», — вспоминала она в этом интервью.

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Хотя интервью принцессы Уэльской в ​​основном посвящено природе и ее пользе для здоровья, что входит в ее планы, Кейт Миддлтон хотела поделиться некоторыми подробностями своего собственного опыта борьбы с болезнью, установив связь между процессами выздоровления и изменениями, происходящими в окружающей среде, пишет vanitatis.

Когда автор спрашивает принцессу о роли природы в процессе ее выздоровления, она объясняет, что всегда находила в ней покой, особенно после постановки диагноза. «Природа позволила мне установить более глубокую связь со своим разумом, телом и духом. Она не осуждает нас и не ожидает от нас каких-либо действий. Она просто позволяет нам быть». По этой причине она признаёт, что природа стала для неё убежищем.

Принцесса Уэльская / © Associated Press

Жена принца Уильяма также объясняет на страницах журнала «Country Life», что серьезная болезнь затрагивает не только тело, поэтому она считает важным подходить к выздоровлению, учитывая как физическое здоровье, так и эмоциональное благополучие. В ходе беседы она признает, что лечение и его последствия сопряжены с трудностями, но настаивает на том, что существует также личный аспект, заслуживающий внимания.

Напомним, в новом выпуске «Country Life» также был опубликовал новый рисунок старшего сына Уэльских — принца Джорджа.

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