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Принцесса Уэльская Кейт впервые откровенно заговорила о раке
Принцесса Уэльская Кейт дала интервью журналу «Country Life», изданному в этом месяце ее мужем принцем Уильямом, в котором она вспоминает период своего лечения от рака.
Болезнь принцессы Уэльской из полной загадки и почти табуированной темы превратилась в предмет полного обсуждения. И теперь, когда ее муж принц Уильям стал приглашенным редактором журнала «Country Life», она почувствовала в себе силу и находясь в надежных руках поделилась некоторыми подробностями своего выздоровления.
Принцесса Уэльская, объявившая о своей болезни в марте 2024 года после трех месяцев отсутствия на публике, признала, что врачи предупреждали ее о том, что возвращение к нормальной жизни займет время:
«В больнице мне сказали, что мое выздоровление не будет линейным. Будут хорошие дни и плохие дни», — вспоминала она в этом интервью.
Хотя интервью принцессы Уэльской в основном посвящено природе и ее пользе для здоровья, что входит в ее планы, Кейт Миддлтон хотела поделиться некоторыми подробностями своего собственного опыта борьбы с болезнью, установив связь между процессами выздоровления и изменениями, происходящими в окружающей среде, пишет vanitatis.
Когда автор спрашивает принцессу о роли природы в процессе ее выздоровления, она объясняет, что всегда находила в ней покой, особенно после постановки диагноза. «Природа позволила мне установить более глубокую связь со своим разумом, телом и духом. Она не осуждает нас и не ожидает от нас каких-либо действий. Она просто позволяет нам быть». По этой причине она признаёт, что природа стала для неё убежищем.
Жена принца Уильяма также объясняет на страницах журнала «Country Life», что серьезная болезнь затрагивает не только тело, поэтому она считает важным подходить к выздоровлению, учитывая как физическое здоровье, так и эмоциональное благополучие. В ходе беседы она признает, что лечение и его последствия сопряжены с трудностями, но настаивает на том, что существует также личный аспект, заслуживающий внимания.
Напомним, в новом выпуске «Country Life» также был опубликовал новый рисунок старшего сына Уэльских — принца Джорджа.