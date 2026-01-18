Принцесса Уэльская надела аксессуар, который любила носить двадцать лет назад

Кейт Миддлтон в 2007 году / © Getty Images

Принцессе Уэльской 9 января исполнилось 44 года, и она выпустила новое видео под названием «Зима», завершающее серию видеороликов «Мать-природа», которую она запустила в 2025 году, где она продемонстрировала трогательный аксессуар, который любила носить раньше.

Принцесса Кейт, укутавшись в темный шарф с узором «пейсли» и длинное пальто, отправилась на утреннюю прогулку в Беркшир, дополнив образ головным убором, похожим на тот, который любила носить еще в те времена, когда только встречалась со своим будущим мужем принцем Уильямом.

Тогда Кэтрин носила берет, когда посещала заключительный день Челтнемского фестиваля 16 марта 2007 года в Глостершире, дополнив его светло-голубым блейзером, коричневой юбкой и сапогами на высоком каблуке.

Кейт Миддлтон в 2007 году / © Getty Images

Кстати, ранее мы показывали вам зимние образы принцессы Уэльской, которые она выбирает для своих публичных выходов.